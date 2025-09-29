Anunțul directorului Termoenergetica despre INTERZICEREA centralelor de apartament. „Este inevitabil”

Adrian Teodorescu, directorul general al Companiei Municipale Termoenergetica București (CMTEB), a făcut un anunț important despre centralele de apartament pe gaz. În opinia sa, dispariția acestora este doar o chestiune de timp și asta deoarece ordinul vine direct de la Uniunea Europeană, care urmărește reducerea emisiilor de carbon.

Totuși, el atrage atenția că o astfel de măsură nu poate fi aplicată fără soluții reale pentru locatari, altfel riscând să devină abuzivă.

„Este doar o problemă de ani”

Invitat la emisiunea „Cu Gândul la București”, Teodorescu a explicat că centralele de apartament reprezintă una dintre sursele majore de poluare la nivel urban.

„Este o chestiune de ani până când aceste centrale vor fi interzise. Este inevitabil”, a afirmat el.

În opinia sa, interdicția trebuie pusă în aplicare doar după ce vor exista opțiuni viabile pentru încălzirea locuințelor. Șeful Termoenergetica consideră că extinderea și eficientizarea rețelei de termoficare reprezintă singura alternativă solidă. Pentru asta, însă, e nevoie de investiții majore în conducte, centrale și infrastructură.

„Crearea unor sisteme unitare de încălzire presupune eforturi financiare și logistice, dar este singura cale prin care putem înlocui centralele individuale fără să afectăm locatarii”, a adăugat Teodorescu.

Impactul centralelor de apartament asupra mediului

Directorul Termoenergetica a subliniat că, deși nu produc fum vizibil, centralele de apartament funcționează ca niște „țevi de eșapament” care elimină noxe în atmosferă. În felul acesta, ele joacă un mare rol în degradarea calității aerului, cauzând probleme de sănătate pentru populație.

„Evacuarea unei centrale termice de apartament este echivalentă unei țevi de eșapament. Chiar dacă nu vedem fumul, emisiile afectează aerul și sănătatea oamenilor”, a explicat Teodorescu.

Recunoscând dificultățile implementării noilor planuri, directorul CMTEB a mai arătat că multe zone din București nu dispun de infrastructură suficientă de termoficare. De aceea, autoritățile trebuie să pregătească tranziția treptat, să informeze populația și să ofere sprijin financiar pentru locatarii și blocurile afectate.

Interzicerea centralelor individuale se aliniază obiectivelor europene de mediu, dar succesul acestei măsuri depinde de existența unor alternative clare. Doar prin modernizarea sistemului centralizat și prin implicarea autorităților în sprijinirea locatarilor, Bucureștiul poate trece către o încălzire mai sustenabilă și asta fără să sacrifice confortul cetățenilor, crede șeful Termoenergetica.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministrul Mediului infirmă INTERZICEREA centralelor de apartament: ”Fake news” / Ce spune Directiva privind performanța energetică a clădirilor

Centralele de apartament, INTERZISE! Autoritățile române, puse în fața ordinului venit direct din Parlamentul European

Se interzic centralele de apartament? Ce spune șeful Gărzii de Mediu: „Blocurile rezidențiale trebuie racordate la sistemul de termoficare”