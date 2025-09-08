ONG-urile fac apel la Romsilva să OPREASCĂ traficul auto în Pădurea Băneasa

Mai multe organizații civice și de mediu îi solicită directorului general al Romsilva, Jean Vișan, să rezilieze contractul prin care a fost deschis traficul auto pe drumurile forestiere din Pădurea Băneasa. Potrivit acestora, decizia afectează grav mediul și pune în pericol siguranța vizitatorilor.

Printre semnatarii apelului se numără Fundația Centura Verde, Asociația Parcului Natural București, Fundația Eco-Civica, Rețeaua pentru Natură Urbană și Grupul Civic „Salvați Codrii Vlăsiei”, alături de alte organizații și cetățeni. Aceștia cer oprirea imediată a circulației auto și transformarea pădurii într-o zonă protejată.

Solicitarea vine după ce Direcția Silvică Ilfov a permis accesul mașinilor între cartierul Greenfield și Aleea Pădina, decizie pe care societatea civilă o cataloghează drept „abuzivă” și „lipsită de transparență”.

În cadrul dezbaterii publice din 5 septembrie, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a susținut crearea Parcului Natural Pădurea Băneasa și a afirmat că soluția este rezilierea contractului semnat de Romsilva cu dezvoltatorul imobiliar Impact și Federația Greenfield. Reprezentanții Romsilva au recunoscut, la rândul lor, că documentul poate fi denunțat dacă bucureștenii cer protejarea pădurii.

ONG-urile avertizează că traficul auto în pădure produce poluare fonică și a aerului, crește nivelul particulelor fine (PM10 și PM2.5), sufocă vegetația cu praf, perturbă fauna și reduce siguranța vizitatorilor. În plus, atrag atenția că deschiderea drumurilor forestiere contarvine Codului Silvic, care permite folosirea acestora doar pentru administrarea pădurilor sau în cazuri excepționale.

„Pădurea Băneasa este poarta de intrare a bucureștenilor în Centura Verde și trebuie să rămână un spațiu natural ferit de praf și gaze de eșapament”, a declarat Ciprian Gălușcă, director executiv al Fundației Centura Verde.

La rândul său, Dan Bărbulescu, director executiv al Asociației Parcul Natural București, avertizează că pădurea riscă să fie degradată iremediabil dacă nu se oprește urgent circulația auto.

Sursa foto: Mediafax Foto / Eduard Vînătoru

AUTORUL RECOMANDĂ: