Anunțul lui George Simion după zvonul că AUR vrea să ia casele românilor din diaspora. Se pregătește programul pilot „Înapoi Acasă”

18 ian. 2026, 20:35, Actualitate
George Simion a venit cu un anunț pentru românii din diaspora care se temeau că vor rămâne fără case. După ce în 2025 au tot circulat zvonuri că Alianța Pentru Unirea Românilor vrea să ia casele celor care locuiesc în afară și să le dea celor care nu își permit o locuință, președintele AUR a reacționat.

„Nu vă luăm casele! Cred că până acum ați înțeles asta. Dar ne organizăm pentru reunirea românilor când vom reveni stăpâni în propria Țară!”, a precizat George Simion la începutul postării.

AUR pregătește proiectul pilot „Înapoi Acasă”

George Simion afirmă că AUR nu intenționează să confiște proprietăți și anunță lansarea programului pilot „Înapoi Acasă”, dedicat românilor din Diaspora care doresc să revină în România. Pe 24 ianuarie, de Ziua Unirii, peste 50 de parlamentari AUR vor participa la evenimente în peste 40 de comunități românești din străinătate.

”Pe 24 Ianuarie, de ziua Unirii, peste 50 de parlamentari AUR vor veni în peste 40 de comunități românești din Diaspora pentru a lansa programul pilot “Înapoi Acasă”, calea concretă prin care pregătit revenirea celor care își doresc sau își vor dori să revină în România.

E un uriaș efort organizatoric făcut de filialele AUR din Diaspora, vă îndemn să participați în țara unde sunteți. Vă ofer detaliile concrete prin mesaj privat sau le găsiți în Aplicația AUR.

Ca în fiecare an, colegii din Țară vor fi la Iași(08:30 în Piața Unirii) și Focșani. Și la depunerile de coroane din fiecare județ.

* poza e una din miile de minciuni răspândite de adversarii noștri (aici de USR Diaspora) în luna mai 2025…”, a mai precizat președintele AUR.

