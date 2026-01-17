Prima pagină » Știri politice » George Simion transmite un mesaj direct primarilor: „Când se rupe coaliția, atunci cade și Guvernul gropar”

George Simion transmite un mesaj direct primarilor: „Când se rupe coaliția, atunci cade și Guvernul gropar”

Bianca Dogaru
17 ian. 2026, 20:59, Știri politice
George Simion transmite un mesaj direct primarilor: „Când se rupe coaliția, atunci cade și Guvernul gropar”

George Simion, liderul AUR, a publicat pe Facebook un mesaj în care critică direct coaliția de guvernare și spune că în momentul în care aceasta se va rupe, atunci va cădea și Guvernul „gropar”.

Simion acuză actuala coaliție de anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut și subliniază că atunci când aceasta se va destrăma, va cădea și Guvernul. Liderul AUR le cere susținătorilor săi să transmită acest mesaj primarilor din localitățile în care locuiesc.

„Când se rupe alianța care a anulat alegerile: PSD+USR+PNL+UDMR, atunci cade guvernul gropar. Vă îndemn să le spuneți asta primarilor din localitatea voastră!”

