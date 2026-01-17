George Simion, liderul AUR, a publicat pe Facebook un mesaj în care critică direct coaliția de guvernare și spune că în momentul în care aceasta se va rupe, atunci va cădea și Guvernul „gropar”.

Simion acuză actuala coaliție de anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut și subliniază că atunci când aceasta se va destrăma, va cădea și Guvernul. Liderul AUR le cere susținătorilor săi să transmită acest mesaj primarilor din localitățile în care locuiesc.

„Când se rupe alianța care a anulat alegerile: PSD+USR+PNL+UDMR, atunci cade guvernul gropar. Vă îndemn să le spuneți asta primarilor din localitatea voastră!”

