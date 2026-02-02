Lovitură pentru fostul procuror DNA. Mircea Negulescu va rămâne exclus din magistratură 

Completul de 5 judecători în materie civilă al Înaltei Curți de Casație și Justiție a judecat luni recursul Inspecției Judiciare împotriva hotărârii Secției de procurori a CSM, privind abaterile disciplinare reținute în sarcina fostului procuror DNA, Mircea Negulescu. Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis că Negulescu rămâne exclus.

Astăzi, Completul de 5 judecători în materie civilă a judecat, în dosarul nr. 1298/1/2025, recursul declarat de Inspecția Judiciară împotriva hotărârii Secției de procurori a CSM, privind abaterile disciplinare reținute procurorilor Negulescu Mircea și Savu Alfred Virgiliu și a dispus excluderea din magistratură a procurorului Mircea Negulescu și sancționarea cu reducerea indemnizației cu 20% pe o perioadă de 6 luni a procurorului Alfred Savu, relatează Mediafax.

Mircea Negulescu va rămâne exclus din magistratură

În ceea ce îl privește pe procurorul Onea Lucian, Inspecția Judiciară nu a formulat recurs, anunță ÎCCJ.

Sesizarea disciplinară reținea între faptele imputate procurorilor Savu Alfred Virgiliu și Negulescu Mircea (în prezent exclus din magistratură) săvârșirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. j) și t) teza a II-a din Legea nr. 303/2004, respectiv „nerespectarea secretului deliberării sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter” și „exercitarea funcției cu gravă neglijență”, faptele constând în aceea că, la data de 13.04.2016, au purtat discuții în afara cadrului legal cu numiții C.V., A.A.R, S.C., B.M.G și o altă persoană care a dobândit, la aceeași dată, statut de martor amenințat, cu privire la împrejurările pe care le cunoșteau fiecare dintre aceștia în legătură cu obiectul urmăririi penale desfășurate în dosarul nr. 113/P/2016 și la oportunitatea acordării statutului de martor amenințat unora dintre aceștia și prin care s-au creat premisele divulgării măsurilor de protecție dispuse cu privire la martori amenințați, precum și ca persoane neîndreptățite să ia cunoștință de conținutul probatoriului, prin nesocotirea dispozițiilor din Codul de procedură penală.

Circumstanțele arătate de Inspecția Judiciară au arătat că, în fapt, prin această divulgare către martorii din cauză a unor elemente ale anchetei, aceștia au redat ulterior în mărturii aspectele de care aflaseră prin conduita culpabilă a procurorului.

ÎCCJ a stabilit că cei doi procurori au săvârșit abateri disciplinare

Înalta Curte a admis recursul Inspecției Judiciare și a constatat din probele administrate anterior și relațiile sosite de la parchet (pentru care s-a repus cauza pe rol) că cei doi procurori au săvârșit abaterile disciplinare pentru care au fost cercetați de IJ, respectiv art. 99 lit. j și lit. t teza a II-a din Legea nr. 303/2004, iar sancțiunile au fost stabilite prin raportare la cota de participare și circumstanțele săvârșirii celor doua abateri.

„Soluția pronunțată, astăzi, de instanța supremă a avut în vedere, în esență, că în exercitarea atribuțiilor de serviciu magistrații au obligația de a acționa în conformitate și cu loialitate față de lege, reaua credință fiind incompatibilă cu garanțiile de exercitare a funcției judiciare”, arată Curtea Supremă.

