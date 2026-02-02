Prima pagină » Actualitate » Care sunt cele mai urmărite posturi TV în România în acest moment și câți oameni se uită 

02 feb. 2026, 17:44, Actualitate
Deși consumul de programe TV a scăzut în anul 2025, sunt și posturi care au înregistrat audiențe record. Iată cele mai urmărite posturi TV în România și câți oameni se uită.  

2025 a fost marcat de numeroase evenimente, alegerile prezidențiale, măsurile guvernului Boloja, revenirea lui Trump la Casa Albă, românii au manifestat un interes mai scăzut pentru programele TV, relatează Libertatea 

Care sunt cele mai urmărite posturi TV în România în acest moment 

Pro TV a obținut un indice de audiență de 551.683 de telespectatori pe minut, la nivel național, potrivit măsurătorilor efectuate de Kantar Media. Asta înseamnă că, în fiecare minut din anul 2025, în intervalul orar 06:00 – 24:00, programele Pro TV au fost urmărite, în medie, de 551.683 persoane. Audiența Pro TV este mai redusă cu 69.709 de telespectatori față de 2024. Este cea mai mare scădere de pe piața TV și cea mai abruptă de la an la an a liderului. 

Pe locul doi s-a situat Antena 1, cu o medie de 373.004 telespectatori pe minut, în scădere cu 17.608 de persoane față de 2024.  

Kanal D, a treia televiziune din top, a pierdut 10.496 de persoane, ajungând la un rating național de 332.141 telespectatori pe minut, la mică distanță de Antena 1. 

Pe nișa televiziunilor de știri, atâr România TV, cât și Antena 3 CNN au pierdut audiență, în schimb, Realitatea TV a câștigat teren și a ajuns la o medie de 135.190 de telespectatori pe minut. Creșterea audienței este de 75,5%. Politica editorială a televiziunii, concentrată pe Călin Georgescu și critică la adresa actualului guvern, a generat această creștere, cea mai mare de pe piața TV. 

