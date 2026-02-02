Prima pagină » Actualitate » Pandemia COVID 19, anticipată de Jeffrey Epstein? Miliardarul și Corina Tarniță lucrau la modelarea matematică a evoluției virusurilor încă din 2009

Departamentul de Justiție al SUA a publicat o nouă serie de documente din dosarul lui Jeffrey Epstein, controversatul personaj acuzat de trafic de persoane și pedofilie care s-a sinucis în 2019, în închisoare. De această dată, în documente este menționată și România, prin legătură cu un fost model, absolventă a unei facultăți de economie, Corina Tarniță. Femeia era partenera lui Epstein într-un proiect de cercetare care s-ar putea dovedi că a stat la baza pandemiei care a lovit omenirea la finalul anului 2019, relatează lumeapolitică.ro.

În mail-urile lui Epstein s-au descoperit aproape 400 de mesaje către sau dinspre Corina Tarniță, româncă, profesoară de renume internațional care îi artăsese atenția milionarului datorită cunoștiințelor sale. Femeia era profesoara la Harvard, iar Epstein considera că este specializată în aspecte care-l interesau. Presa internațională a notat că românca i-a atras miliardarului atenția undeva la jumătatea anilor 2000 prin prisma cercetărilor științifice la care lucra.

După mai bine 15 ani, ies la iveală mesaje secrete dintre Jeffrey Epstein și Corina Tarniță

În 2009, Epstein și Tarniță deja lucrau la un proiect secret. Epstein o întreba despre progresul pe care l-a înregistrat în proiectul lor, iar românca îl anunța pe milionar că urmează să se întâlnească în România cu mai mulți profesori de la Craiova și București. Corina îi trimitea într-un mesaj din ianuarie disertația „Evoluția dinamică în populațiile structurate” pe care avea să o publice abia câteva luni mai târziu.

Cei doi au un schimb de mesaje mai amănunțit în care discută despre proiectul la care lucrau în secret. Într-unul din mesaje, românca îl anunță pe miliardar că a discutat despre infecțiile vireale cu alți doi cercetători.

„Ne-am dat seama că și ei se uită mult la întrebările astea legate de infecția virală (mai ales conexiunea cu biologia) și de „cod” care evoluează. Până acum nu cred că au abordări foarte bune. Le lipsește sensul/interpretarea biologică. Dar și-ar dori să aibă sesiuni de brainstorming cu noi la PED. Oricum, am vrut doar să te țin la curent” scria românca într-un mesaj la care Jeffery Epstein răspundea că rezolvarea ar veni de la faptul că ADN-ul.

Finanțați de Epstein, Nowak și Tarniță lucrau la modele matematice care să identifice cum se propagă un comportament într-o structură, într-o discuție care avea loc în 2009, dar pe care dacă o analizăm acum gândindu-ne la pandemia de COVID de la finalul anului 2019, discuția capătă noi aspecte.

Corina Tarniță a analizat în studiile ei structura populațiilor, în timp ce Nowak a analizat schimbările unor modele comportamentale și felul în care ele se propagă într-o populație și mai ales ce mutații pot să survină.

Într-un schimb de mesaje din 21 Noiembrie 2009, Epstein îi scria Corinei Tarniță: „Ar trebui să ne uităm la raportul semnal–zgomot… de exemplu, dacă „canalul” e zgomotos, ar avea sens să faci mai multe copii ale agentului. Ar putea fi pur și simplu repetare. Apoi un bit de verificare a erorilor, apoi o codare. Cred că marele mister acum e că Socrates pare să fi greșit. Maxima lui „Cunoaște-te pe tine însuți” i-ar putea lăsa și pe prădători să te cunoască și să te distrugă sau să te deturneze cu mai puțin efort.

Epstein îi răspunsese româncei la un email trimis de aceasta la ora 2 noaptea. În acel mesaj Corina Tarniță îi spunea miliardarului că lucrează la identificarea felului în care o structură se protejează în fața propagării unui model comportamental. Acum, după 15 ani, mesajul ar putea fi interpretat prin prisma experiențelor din pandemie.

Alți trei profesori din România pe lista lui Epstein

De asemenea, în anul 2009, miliardarul a primit un email prin care era informat despre activitatea a patru profesori din Europa de Est, iar trei dintre aceștia erau români. Dr. loana-Carmen Popescu de la Centrul de Chimie Organică al Academiei Române, Dr. Iulian Rusu de la Facultatea de Chimie de la Iași și Stefan Trausan-Matu de la Politehnica din București.

