Elon Musk se află în discuții avansate pentru a combina SpaceX și xAI. Antreprenorul miliardar vrea să mute centrele de date pe orbită

Compania SpaceX se află în discuții avansate pentru a se asocia cu xAI, ambele deținute de Elon Musk, potrivit unor persoane familiarizate cu această situație, scrie Bloomberg. Mutarea strategică ar putea fi anunțată chiar în această săptămână.

Această mișcare coincide cu viziunea lui Elon Musk de a lansa centre de date pe orbita planetei. Acestea ar utiliza infrastructura de sateliți Starlink pentru a procesa sarcini complexe de AI, beneficiind de energie solară practic nelimitată și eliminând costurile uriașe de răcire de pe Pământ.

Startup-ul xAI are un consum ridicat de resurse, care ridică costurile la aproximativ 1 miliard de dolari pe lună. Unirea cu SpaceX, o companie mai matură și profitabilă, ar facilita finanțarea dezvoltării modelelor de AI.

Recomandările autorului: