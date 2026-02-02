Prima pagină » Știri externe » Elon Musk se află în discuții avansate pentru a combina SpaceX și xAI. Antreprenorul miliardar vrea să mute centrele de date pe orbită

Elon Musk se află în discuții avansate pentru a combina SpaceX și xAI. Antreprenorul miliardar vrea să mute centrele de date pe orbită

02 feb. 2026, 17:50, Știri externe
Elon Musk se află în discuții avansate pentru a combina SpaceX și xAI. Antreprenorul miliardar vrea să mute centrele de date pe orbită

Compania SpaceX se află în discuții avansate pentru a se asocia cu xAI, ambele deținute de Elon Musk, potrivit unor persoane familiarizate cu această situație, scrie Bloomberg. Mutarea strategică ar putea fi anunțată chiar în această săptămână.

Această mișcare coincide cu viziunea lui Elon Musk de a lansa centre de date pe orbita planetei. Acestea ar utiliza infrastructura de sateliți Starlink pentru a procesa sarcini complexe de AI, beneficiind de energie solară practic nelimitată și eliminând costurile uriașe de răcire de pe Pământ.

Startup-ul xAI are un consum ridicat de resurse, care ridică costurile la aproximativ 1 miliard de dolari pe lună. Unirea cu SpaceX, o companie mai matură și profitabilă, ar facilita finanțarea dezvoltării modelelor de AI.

Recomandările autorului:

Val de momente stânjenitoare pentru Cher la gala Grammy. Artista a primit un premiu pentru întreaga carieră. Cum a decurs prima sa apariție pe scena de la Los Angeles din ultimii 18 ani

Trump vrea să-l dea în judecată pe comediantul Trevor Noah, pentru glumele despre Epstein la Grammy. „Pregătește-te, Noah“. Artiștii, împotriva ICE

Cazul Epstein cutremură familiile regale europene. După prințul Andrew al Marii Britanii, apar documente și cu prințesa moștenitoare a Norvegiei

Recomandarea video

Citește și

CINEMA Documentarul „Melania” ajunge în top 3 în box office-ul american. Ce încasări a avut filmul în care Prima Doamnă este protagonistă
18:49
Documentarul „Melania” ajunge în top 3 în box office-ul american. Ce încasări a avut filmul în care Prima Doamnă este protagonistă
CONTROVERSĂ Cele mai extravagante ținute de la Gala premiilor Grammy: Cum au apărut pe covorul roșu staruri precum Lady Gaga, Chappell Roan și Gesaffelstein
17:34
Cele mai extravagante ținute de la Gala premiilor Grammy: Cum au apărut pe covorul roșu staruri precum Lady Gaga, Chappell Roan și Gesaffelstein
CINEMA Scandal la Hollywood pentru alegerea actriței care o portretizează pe Elena din Troia. Elon Musk îl atacă pe Nolan: “Ți-ai pierdut integritatea”
17:31
Scandal la Hollywood pentru alegerea actriței care o portretizează pe Elena din Troia. Elon Musk îl atacă pe Nolan: “Ți-ai pierdut integritatea”
INEDIT Ploaie cu iguane în sudul Floridei. Reptilele cad din copaci în timpul valului de frig 
17:27
Ploaie cu iguane în sudul Floridei. Reptilele cad din copaci în timpul valului de frig 
FLASH NEWS „Project Vault”, inițiativa lui Trump prin care vrea să creeze stocuri de materiale critice. SUA organizează miercuri un summit pe această temă
16:57
„Project Vault”, inițiativa lui Trump prin care vrea să creeze stocuri de materiale critice. SUA organizează miercuri un summit pe această temă
INEDIT Formula lubrifiantului legendar WD-40 este atât de secretă, încât actualul director a aflat-o abia după 30 de ani de muncă în companie
16:36
Formula lubrifiantului legendar WD-40 este atât de secretă, încât actualul director a aflat-o abia după 30 de ani de muncă în companie
Mediafax
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Digi24
VIDEO Mașini declarate daună totală, revândute ca noi: anchetă europeană cu legături în România
Cancan.ro
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Mediafax
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat total
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au fost desecretizate
Cancan.ro
Ce i-a șoptit Marina Dina lui Cristian Boureanu, imediat după ce politicianul a eliminat-o de la Survivor: Ne…
Ce se întâmplă doctore
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
A intrat cu Tesla Cybertruck în România și a rămas fără permis în câteva ore!
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Care este cel mai apropiat punct de stele de pe Pământ? Răspunsul s-ar putea să te surprindă!
ULTIMA ORĂ Ședința PNL în care Bolojan își joacă funcția a început cu scântei. Rareș Bogdan s-a năpustit din nou asupra premierului: Bolojan trebuie să atragă investitori, nu să-i alunge / Trebuie să aducem investitori, nu să creștem taxele
18:36
Ședința PNL în care Bolojan își joacă funcția a început cu scântei. Rareș Bogdan s-a năpustit din nou asupra premierului: Bolojan trebuie să atragă investitori, nu să-i alunge / Trebuie să aducem investitori, nu să creștem taxele
NEWS ALERT Rareș Bogdan l-a luat în vizor și pe Nicușor Dan: „Nu am avut pe nimeni nici la Davos” / „Am pierdut enorm că nu am fost acolo”
18:34
Rareș Bogdan l-a luat în vizor și pe Nicușor Dan: „Nu am avut pe nimeni nici la Davos” / „Am pierdut enorm că nu am fost acolo”
DEZVĂLUIRI Pandemia COVID 19, anticipată de Jeffrey Epstein? Miliardarul și Corina Tarniță lucrau la modelarea matematică a evoluției virusurilor încă din 2009
18:22
Pandemia COVID 19, anticipată de Jeffrey Epstein? Miliardarul și Corina Tarniță lucrau la modelarea matematică a evoluției virusurilor încă din 2009
ULTIMA ORĂ Lovitură pentru fostul procuror DNA. Mircea Negulescu va rămâne exclus din magistratură 
18:20
Lovitură pentru fostul procuror DNA. Mircea Negulescu va rămâne exclus din magistratură 
ANALIZĂ Lovitură direct în plex pentru PRO TV. Televiziunea s-a prăbușit în 2025, conform rapoartelor de audiență
18:11
Lovitură direct în plex pentru PRO TV. Televiziunea s-a prăbușit în 2025, conform rapoartelor de audiență
MEDIA Schimbări majore în grila Antena3 CNN. Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran, alții sunt mutați în weekend. Cum va arăta noua grilă a televiziunii de știri
17:55
Schimbări majore în grila Antena3 CNN. Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran, alții sunt mutați în weekend. Cum va arăta noua grilă a televiziunii de știri

Cele mai noi

Trimite acest link pe