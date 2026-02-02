Lovitură direct în plex pentru PRO TV. Televiziunea s-a prăbușit în 2025, conform rapoartelor de audiență

Anul 2025 a adus o scădere surprinzătoare a audiențelor pentru majoritatea televiziunilor din România. Chiar dacă Pro TV rămâne lider, pierderile de telespectatori au fost dramatice, iar singura televiziune care a câștigat masiv a fost Realitatea Plus.
Conform raportului Kantar Media transmis Consiliului Național al Audiovizualului, Pro TV a pierdut aproape 70.000 de telespectatori la nivel național comparativ cu 2024. Media pe minut a postului a fost de 551.683 de persoane, ceea ce indică o scădere semnificativă față de anul precedent.
Show-urile de divertisment au rămas principalele atracții, dar gradul de saturație al românilor și ofensiva digitalului au afectat audiențele. „Survivor România” nu a mai avut ratingurile de altădată, iar înlocuirea emisiunii „La Măruță” cu seriale turcești a stârnit discuții despre direcția grilei de programe a postului.
Pe segmentul televiziunilor de știri, Realitatea Plus a avut cea mai mare creștere, a câștigat 58.195 de telespectatori, un avans de 75,5% față de 2024. „Motorul” acestei creșteri a fost Călin Georgescu.
