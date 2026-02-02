Lovitură direct în plex pentru PRO TV. Televiziunea s-a prăbușit în 2025, conform rapoartelor de audiență

Anul 2025 a adus o scădere surprinzătoare a audiențelor pentru majoritatea televiziunilor din România. Chiar dacă Pro TV rămâne lider, pierderile de telespectatori au fost dramatice, iar singura televiziune care a câștigat masiv a fost Realitatea Plus.

Conform raportului Kantar Media transmis Consiliului Național al Audiovizualului, Pro TV a pierdut aproape 70.000 de telespectatori la nivel național comparativ cu 2024. Media pe minut a postului a fost de 551.683 de persoane, ceea ce indică o scădere semnificativă față de anul precedent.

Show-urile de divertisment au rămas principalele atracții, dar gradul de saturație al românilor și ofensiva digitalului au afectat audiențele. „Survivor România” nu a mai avut ratingurile de altădată, iar înlocuirea emisiunii „La Măruță” cu seriale turcești a stârnit discuții despre direcția grilei de programe a postului.

Pe segmentul televiziunilor de știri, Realitatea Plus a avut cea mai mare creștere, a câștigat 58.195 de telespectatori, un avans de 75,5% față de 2024. „Motorul” acestei creșteri a fost Călin Georgescu.

România TV: 216.598 de telespectatori pe minut

Antena 3 CNN: 139.009 telespectatori pe minut

Realitatea Plus: 135.198 de telespectatori pe minut

Digi24: 61.785 de telespectatori pe minut

B1 TV: 33.148 de telespectatori pe minut

TVR continuă să aibă probleme cu noile canale de nișă. TVR Info a avut 7.380 de telespectatori pe minut, TVR Folclor 4.091, TVR Sport 1.866, iar TVR Cultural doar 1.462. TVR 1, principalul canal, a înregistrat 37.533 de telespectatori pe minut, în scădere cu 7.437 față de 2024.

Alte televiziuni cu audiențe mici includ Trinitas TV, Euronews România, Metropola TV, Prima News, Aleph News, Aleph Business și Nașul TV.