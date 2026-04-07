Anunțul oficial al Spialului Universitar, după decesul lui Mircea Lucescu: ”Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet”

Anunțul oficial al Spialului Universitar, după decesul lui Mircea Lucescu: "Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet"
Spitalul Universitar de Urgență București a emis un comunicat oficial prin intermediu căruia a transmis că Mircea Lucescu s-a stins din viață marți seara, în jurul orei 20:30.

Spitalul Universitar a transmis un comunicat oficial

”Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti informeaza ca astazi marti, 7 aprilie 2026, in jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU.
Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrati antrenori si jucatori de fotbal romani, primul care a calificat echipa nationala a Romaniei la un Campionat European, in
anul 1984.
Generatii intregi de romani au crescut cu imaginea sa in suflet, ca un simbol national.
Dumnezeu sa il odihneasca”, a transmis Spitalul Universitar de Urgență București.

Cum evoluează starea lui Mircea Lucescu. „Se află în stare foarte gravă, dar echipa face toate eforturile pentru a-l salva”

”Il Luce” s-a stins din viață la 80 de ani

„Il Luce” s-a stins, însă istoria sa rămâne vie. Mircea Lucescu a murit după ce starea lui s-a agravat considerabil, vineri 3 aprilie 2025. Acesta fusese internat, de urgență, duminică după ce a leșinat în timpul unui cantonament cu naționala României la Mogoșoaia.

Mircea Lucescu a fost luat cu targa de către personalul medical după ce a suferit primul infarct, cu doar câteva momente înainte de a fie externat, iar starea sa s-a agravat în ultimele zile.

