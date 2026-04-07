Spitalul Universitar de Urgență București a emis un comunicat oficial prin intermediu căruia a transmis că Mircea Lucescu s-a stins din viață marți seara, în jurul orei 20:30.

Spitalul Universitar a transmis un comunicat oficial

”Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti informeaza ca astazi marti, 7 aprilie 2026, in jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU.

Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrati antrenori si jucatori de fotbal romani, primul care a calificat echipa nationala a Romaniei la un Campionat European, in

anul 1984.

Generatii intregi de romani au crescut cu imaginea sa in suflet, ca un simbol national.

Dumnezeu sa il odihneasca”, a transmis Spitalul Universitar de Urgență București.

”Il Luce” s-a stins din viață la 80 de ani

„Il Luce” s-a stins, însă istoria sa rămâne vie. Mircea Lucescu a murit după ce starea lui s-a agravat considerabil, vineri 3 aprilie 2025. Acesta fusese internat, de urgență, duminică după ce a leșinat în timpul unui cantonament cu naționala României la Mogoșoaia.

Mircea Lucescu a fost luat cu targa de către personalul medical după ce a suferit primul infarct, cu doar câteva momente înainte de a fie externat, iar starea sa s-a agravat în ultimele zile.