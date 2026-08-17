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Apa din Iași trece Prutul. 250.000 de basarabeni vor avea acces la apă potabilă prin 4 subtraversări ale râului

Apa din Iași trece Prutul. 250.000 de basarabeni vor avea acces la apă potabilă prin 4 subtraversări ale râului
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Apa potabilă din sistemul ieșean a trecut deja Prutul, la Măcărești. ApaVital pregătește o nouă traversare, la Sculeni. Rețeaua ar putea alimenta, în următorii ani, tot mai multe localități din Republica Moldova. În acest sens, 250.000 de basarabeni vor avea acces la apă potabilă prin patru subtraversări ale râului.

Noua traversare a Prutului ar putea alimenta 15 localități din raioanele Ungheni și Fălești. Printre acestea se află și orașul Fălești. Compania ApaVital își extinde activitatea în Republica Moldova, iar compania administrează deja rețele locale și pregătește noi preluări.

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Apa din Iași trece Prutul. 250.000 de basarabeni vor avea acces la apă potabilă prin 4 subtraversări ale râului

Apa din Iași trece Prutul: 250.000 de basarabeni vor avea acces la apă potabilă prin 4 subtraversări ale râului Prut. Sursă foto: Shutterstock

250.000 de basarabeni vor avea acces la apă potabilă prin 4 subtraversări ale Prutului

Extinderea rețelelor ApaVital în Republica Moldova este derulată prin ApaVital M, companie înființată în 2014, cu sediul la Chișinău. Proiectul se bazează pe acordurile de cooperare dintre România și Republica Moldova. Sunt vizate raioanele Ungheni, Nisporeni, Fălești și Glodeni, scrie Ziarul de Iași.

ApaVital va începe procedurile pentru a doua traversare a Prutului, între Sculeni, România și Republica Moldova. Investiția va alimenta cu apă potabilă 15 localități din Ungheni și Fălești. A fost aprobată și documentația tehnică pentru o a treia traversare, la viitorul pod Ungheni. Proiectul prevede, de asemenea, și a patra traversare a Prutului, pe relația Tabăra (România) – Viilor (Republica Moldova).

ApaVital M vizează preluarea stației de tratare de la Cotul Morii și a apeductului aferent. Acestea deservesc 12 localități din Hîncești și Nisporeni. Compania pregătește și preluarea rețelelor din 11 comune din Nisporeni și 22 din Ungheni.

Prin cele patru traversări ale Prutului, ApaVital estimează că va putea deservi 120.000-150.000 de locuitori. Pe termen lung, proiectul ar putea ajunge la patru orașe și aproximativ o sută de comune. Numărul beneficiarilor ar putea ajunge la circa 250.000.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au un rol ilustrativ

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