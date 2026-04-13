Apar primele căpșuni românești. Cât costă un kilogram, dorința agricultorilor de a își scoate investiția

Primele căpșuni românești urmează să apară pe tarabele din piețe. Agricultorii se simt ușurați că au reușit să treacă cu brio de temperaturile scăzute din această iarnă, însă facturile pentru frig se vor reflecta în prețurile de pe tarabe.

O familie de agricultori vede, în sfârșit, roadele muncii de luni de zile, primele căpșuni sunt gata de recoltare. Anul acesta, eforturile agricultorilor au fost mai mari, pentru că gerul le-a dat mari bătăi de cap, relatează Observator.

„Le-am făcut o protecţie mai mare împotriva frigului. Mai multă pânză pusă la ele, mult mai multă grijă în fiecare zi”, a declarat Adelina Tecşilă, agricultor, pentru sursa citată.

Frigul a însemnat o investiție mai mare, în total, aproape trei mii de euro, costuri care se vor simți în prețul de vânzare.

Căpșunile vor avea prețuri mai mari

Până ajung pe tarabe cele românești, românii își potolesc pofta cu fructe de import. Un kilogram de căpșuni din Grecia se vinde cu prețuri între 10 și 17 lei kilogramul.

Momentan, cele românești sunt gata doar cele crescute din solarii. Pentru cele de pe câmp, vom aştepta până la sfârşitul lunii mai, pentru că vremea încă ne joacă feste, deşi a trecut aproape o lună şi jumătate de la începutul primăverii.

