Prima pagină » Actualitate » Acordul UE-Mercosur stârnește revoltă în rândul fermierilor români. Cum vor fi afectate legumele românești

Acordul UE-Mercosur stârnește revoltă în rândul fermierilor români. Cum vor fi afectate legumele românești

Bianca Dogaru
13 ian. 2026, 14:26, Actualitate
Acordul UE-Mercosur stârnește revoltă în rândul fermierilor români. Cum vor fi afectate legumele românești
Legume care nu trebuie tinute la frigider, sursa foto: Envato

Semnarea acordului de liber-schimb dintre UE și Mercosur a provocat reacții dure din partea agricultorilor români, care spun că decizia a fost luată fără consultarea lor și că efectele pot fi devastatoare pentru agricultura locală. Mulți fermieri consideră acordul drept un moment de cotitură negativă, care ar putea accelera dispariția producției agricole autohtone, conform Mediafax

Producătorii români consideră că Acordul Mercosur este începutul sfârșitului pentru agricultura românească. Nemulțumirea lor nu este una izolată. Proteste similare au avut loc în mai multe state europene, unde fermierii acuză Comisia Europeană că a ignorat avertismentele legate de concurența neloială. Agricultorii susțin că produsele agricole din America de Sud, mult mai ieftine, vor invada piața europeană și vor elimina treptat producătorii locali.

Agricultorii români spun că președintele Nicușor Dan nu i-a consultat:

„Președintele nostru a votat fără a se întruni cu niciun reprezentant al fermierilor, Organizația Interprofesională a producătorilor Agricoli de Legume și Fructe nu a fost chemată la negocieri. (…) Președintele nu s-a întâlnit cu noi, nu știu cu cine s-a întâlnit”, a declarat un reprezentant al fermierilor români pentru stiridiaspora.ro.

Fermierii români anticipează o calitate mai slabă a legumelor și fructelor aduse de peste ocean și o atitudine permisivă a cumpărătorilor, care vor fi seduși de prețul mic, în detrimentul calității produselor. De cealaltă parte, semnatarii acordului susțin că au votat în favoarea acestuia doar după negocieri ce au introdus elemente suplimentare de securitate, în favoarea agricultorilor europeni, implicit și a celor români.

