Apar radarele „antifrânare”. Ce amenzi primesc șoferii care reduc BRUSC viteza când se apropie de aparatele de control

Spania a lansat un nou tip de radare care îi „vânează” pe șoferii obișnuiți să încetinească brusc doar în apropierea aparatelor de măsurare a vitezei. Noile dispozitive, supranumite „radare antifrânare”, îi pot costa scump pe cei care apelează la această manevră pentru a fenta controlul în trafic.

Amenzile urcă până la 200 de euro, plus 4 puncte reținute de pe permisul de conducere, potrivit presa iberice.

Cum funcționează noile radare

Direcția Generală de Circulație (DGT) din Spania a implementat o strategie modernă de control, având drept scop descurajarea frânărilor bruște și reducerea numărului de accidente.

Astfel, pe lângă cele 780 de radare fixe, 545 mobile și 92 rutiere, autoritățile spaniole au introdus încă 26 de aparate speciale:

Radarele antifrânare – sunt montate înaintea radarului oficial și detectează scăderile bruște de viteză;

Radarele în cascadă – sunt instalate după radarul vizibil și verifică dacă șoferii respectă limita de viteză și după ce au trecut de aparatul principal de control.

Decizia a stârnit discuții aprinse printre șoferi, care au luat cu asalt paginile de social media. O parte dintre ei acuză autoritățile că folosesc sistemul pentru a crește încasările din amenzile dictate. Totuși, au existat și conducători auto care au recunoscut că noile radare îi vor determina să respecte limitele de viteză nu doar punctual, ci pe întreaga distanță a călătoriei.

Referitor la plângerile șoferilor, DGT respinge criticile și susține că siguranța rutieră este obiectivul principal urmărit. Oficialii spaniol amintesc că viteza excesivă este cauza majoră a accidentelor grave și îi îndeamnă pe conducătorii auto să respecte constant limitele de viteză și să evite frânările bruște și pentru a reduce riscul de coliziuni.

