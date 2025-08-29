Imagini terifiante. Drona rusească care a SPULBERAT nava ucrainiană pe Brațul Sulina

Rusia a publicat o înregistrare video cu nava ucraineană de recunoaștere lovită joi în Delta Dunării. Potrivit analiștilor de la Institutul pentru Studierea Războiului (ISW) o dronă navală rusească a urcat în premieră cel puțin 25 de km pe Dunăre, nedetectată, înainte de a distruge nava ucraineană, relatează Biziday.

Ucraina a confirmat că o navă-radar, aflată pe brațul Chilia al Dunării a fost lovită de o dronă marină. Atacul s-a produs la circa 25 de km de vărsarea Dunării în Marea Neagră. Este primul atac de acest fel cu o dronă navală din partea Rusiei și nu este clar cum a ajuns aceasta nedetectată atât de departe. Cel mai probabil Rusia a coordonat atacul din aer.

Nava ucraineană Simferopol, (de dimensiuni medii – 1240 tone, 55 m lungime) este grav avariată, potrivit ucrainenilor.

Atacul a ucis un membru al echipajului și a rănit mai multe persoane, a scris joi Kiev Independent, citând un purtător de cuvânt al Marinei Ucrainene. Simferopol a fost lansată la apă în 2019 și s-a alăturat flotei ucrainene doi ani mai târziu.