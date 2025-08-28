Daniel Băluță, anunț important despre circulația rutieră pe Splaiul Unirii, în zona Planșeului. Ce se va întâmpla în curând

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a anunțat, joi, că restricțiile de circulație de pe Splaiul Unirii se vor ridica odată cu începerea noului an școlar. Restricțiile au fost impuse la începutul verii, când au început lucrările de refacere a Planșeului Unirii.

„Constructorii au terminat și realizarea noilor piloți forați, 80 la număr, pe care se va sprijini noua placă de beton. Zilele următoare vor începe lucrările la grinda de coronament. În aceste condiții, odată cu începerea noului an școlar, vom ridica toate restricțiile de circulație instituite la începutul verii pe Splaiul Independenței. Practic, pe Splaiul Independenței se va putea circula normal în ambele sensuri”, a anunțat, joi, primarul Daniel Băluță.

Edilul a mai precizat că lucrările nu vor mai afecta circulația în zona parcului.

Restul lucrărilor, pe care constructorii le execută până la sfârșitul acestui an, în această zonă (metrou Piața Unirii 1 – n.r.) și cea a Parcului Unirii nu vor mai afecta circulația autovehiculelor.

Structura de beton se poate prăbuși la un cutremur de intensitate medie

Lucrările la Planșeul Unirii au început în vara acestui an.

Guvernul a decis, în aprilie 2023, suplimentarea cu 750 de milioane de lei a fondurilor din Programul „Anghel Saligny”, pentru reabilitarea și consolidarea Planșeului de la Piața Unirii.

Planșeul de beton din Piața Unirii, pe sub care trece Râul Dâmbovița, este în prezent într-o stare de degradare foarte mare. Ultima expertiză tehnică a arătat că structura are un risc seismic gradul I.

Potrivit specialiștilor în construcții, care au verificat planșeul, acesta se poate prăbuși în cazul unui seism de intensitate medie. Problema uriașă este că pe sub Dâmbovița (și pe sub planșeu) se află pasajul de la metrou, dintre Unirii 1 și Unirii 2.

Acestea sunt deficiențele grave identificate la Planșeul Unirii: