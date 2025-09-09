Prima pagină » Actualitate » Aparatul electrocasnic banal din casă care „înghite” ENERGIE cât 65 de frigidere pornite simultan. Cum să reduci factura la curent electric

Denis Andrei
09 sept. 2025, 09:48, Actualitate
Aparatul electrocasnic banal din casă care „înghite” ENERGIE cât 65 de frigidere pornite simultan. Cum să reduci factura la curent electric
Foto: Profimedia images

Un electrocasnic banal din milioane de gospodării consumă mult mai multă energie decât frigiderele, considerate până acum principalii „vinovați” ai facturilor mari.

Potrivit unui raport al Universității North Texas, un uscător de rufe poate ajunge să folosească anual peste 1.000 kWh, echivalentul a 65 de frigidere pornite în același timp.

Deși funcționează doar în reprize scurte, uscătorul de rufe consumă la o putere extrem de mare, iar aceste cicluri se adună, ajungând să reprezinte până la 6% din consumul total de energie al unei locuințe, potrivit Departamentului Energiei al SUA. În țările unde uscarea naturală pe sârmă este rară, impactul este și mai mare.

„Uscătoarele sunt elefantul din camera de spălat. Puțini bănuiesc, dar ele pot dubla cererea de electricitate a unei gospodării în orele de vârf”, a explicat un consultant în eficiență energetică, citat de Daily Galaxy.

Foto: Profimedia images

Foto: Profimedia images

Raportul UNT arată că, în timp ce un frigider consumă anual între 100 și 800 kWh, un uscător depășește ușor pragul de 1.000 kWh. La nivel global, această diferență înseamnă o presiune uriașă pe rețelele naționale de energie și emisii crescute de dioxid de carbon în regiunile dependente de combustibili fosili.

Consumul ascuns din modul standby

Pe lângă uscătoare, raportul atrage atenția și asupra aparatelor lăsate în standby, care continuă să consume energie chiar și când sunt „oprite”.

Un un telefon poate trage 24,5 wați permanent, iar un decodor TV până la 23 wați. Împreună, aceste dispozitive pot genera un consum anual echivalent cu cel al unui frigider mic.

Pentru familii, acest „hoț tăcut” din casă înseamnă facturi mai mari. În SUA, o gospodărie care folosește un uscător standard de câteva ori pe săptămână cheltuie anual peste 150 de dolari doar pe uscare.

Soluții pentru reducerea consumului

Specialiștii recomandă trei pași simpli: uscarea naturală a hainelor atunci când vremea o permite, alegerea unor uscătoare moderne cu pompă de căldură – care pot reduce consumul cu până la 60% –, și folosirea consecutivă a aparatului pentru mai multe ture, pentru a profita de căldura reziduală.

