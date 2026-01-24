ApaVital a dat 667.000 lei pe „combaterea dezinformării”, campanie care a avut un mare beneficiar: o întreprindere individuală din Holboca

Compania ApaVital, care în 2024 a preluat în administrare rețelele de apă și de canalizare din municipiul Roman, județul Neamț, a dat 667.000 lei pe „combaterea dezinformării”. Principalul motiv invocat de societatea de apă pentru cheltuirea unor astfel de sume uriașe pe servicii de comunicare este combaterea informațiilor eronate care apar pe fondul unor situații punctuale de criză – cum au fost avariile de anul trecut de la Pașcani și neconformitățile găsite în instalațiile de apă ale Spitalului de Copii,notează ziaruldeiasi.ro. Trei achiziții făcute pe final de an de către ApaVital pentru servicii de comunicare au costat societatea de apă peste 665.000 de lei.

Este vorba de servicii de realizare a unei strategii de comunicare, respectiv de gestiunea situațiilor de criză – care impune inclusiv „activități de comunicare directă, «la firul ierbii», față în față cu membri comunităților, pentru informarea reciprocă corectă și pentru detensionarea situațiilor conflictuale apărute în relația dintre beneficiar și clienții săi”. Aceasta este una dintre cerințele a două din cele trei proceduri de achiziție directă derulate de ApaVital la sfârșitul anilor 2024 și 2025. Cele două contracte au fost încheiate cu o întreprindere individuală cu sediul în Holboca, primul în noiembrie 2024, pentru 192 de mii de lei, iar al doilea, anul trecut în noiembrie, pentru 215 mii lei.

