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Apelul emoționant al familiei lui Patrick André de Hillerin, după moartea jurnalistului. Bernie și Giovanna, cei 2 câini rămași în casa din Jurilovca, își caută stăpâni

Apelul emoționant al familiei lui Patrick André de Hillerin, după moartea jurnalistului. Bernie și Giovanna, cei 2 câini rămași în casa din Jurilovca, își caută stăpâni
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Familia lui Patrick André de Hillerin transmite un apel emoționant, la mai bine de o lună de la moartea jurnalistului. Bernie și Giovanna, cei 2 câini rămași în casa din Jurilovca, își caută stăpâni. Prietenii necuvântători ai editorialistului și colaboratorului Gândul au nevoie de o familie care să le ofere grijă, atenție și iubire.

Postarea a fost însoțită de imagini cu Bernie și Giovanna, cei doi cățeluși care așteaptă să fie adoptați.

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Apelul emoționant al familiei lui Patrick André de Hillerin, după moartea jurnalistului. Bernie și Giovanna, cei 2 câini rămași în casa din Jurilovca, își caută stăpâni. Foto: Facebook.

„A trecut peste o lună de când Patrick a plecat din lumea noastră.

Ei l-au așteptat și încă îl așteaptă. Încă tresar când aud poarta, se agită dacă aud o mașină oprind în fața casei, caută peste tot și miros atenți lucruri care i au aparținut lui Patrick.

Ei, Bernie și Giovanna.

Ei sunt încă la casa din Jurilovca, încă legați de vechea lor viață. Și așteaptă..

Ei nu știu ca Patrick nu se mai întoarce. Ei știu doar ca au nevoie de grija, de atenție, de iubire. De o familie, așa cum au avut”, transmite familia jurnalistului, într-o postare pe Facebook.

Un alt patruped a ajuns în grija mamei regretatului jurnalist

Toni, mama cățelușilor, și-a găsit, deja, o nouă familie. De altfel, patrupedul Alpha se află în grija mamei regretatului jurnalist.

„Toni, mama lor, a avut noroc. Toni a ajuns în Tulcea, la o familie minunată, care o iubește mult.

E prințesa, locuiește în casă, are curte, atenție, iubire și doi copii tovarăși de joacă.

Și lui Alpha norocul i-a surâs. Deși a fost o decizie cu multe implicații și cu multă responsabilitate, ea a fost luată: Alpha, bunul și credinciosul prieten, a rămas în familie: a fost adoptat de mama lui Patrick.

Au rămas ei, puii. Nu mai sunt chiar pui. Pe 17 noiembrie Bernie și Gio vor împlini 3 ani. Poate vor primi un cadou de ziua lor. Poate o familie.

Sunt câini sănătoși, energici, frumoși și extrem de iubitori.

Este nevoie pentru ei de o casă la curte. Nu pot sta în țarc/ padoc.

Au nevoie de o canapea a lor și de multă afecțiune.

Sunt extrem de legați unul de altul, au petrecut fiecare secundă din viață împreună.

Pentru a evita un al doilea șoc emoțional, ideal ar fi să fie adoptați împreună. Știm că e complicat, dar nu e imposibil, nu?”, se mai arată în postare.

Apelul emoționant al familiei lui Patrick André de Hillerin, după moartea jurnalistului. Sursă foto: Facebook.

Patrick André de Hillerin a decedat la vârsta de 52 de ani

Jurnalistul Patrick André de Hillerin, editorialist Gândul, a murit la 52 de ani, în comuna Jurilovca, județul Tulcea. Avea peste 35 de ani de experiență în presă. A debutat în 1990, la revista Ligii Studenților, apoi a lucrat la Cațavencu. Din august 2025, a publicat editoriale și analize pentru Gândul.

Sursă foto: Facebook / Patrick André de Hillerin

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