Un copac a căzut pe o mașină aflată în mers, pe Bulevardul Aviatorilor din Capitală. Ce transmite primarul Sectorului 1 după incident

Un incident a avut loc în București, în cursul zilei de 3 noiembrie 2026. Un arbore a căzut pe o mașină aflată în mers, pe Bulevardul Aviatorilor. În urma incidentului, nu au fost înregistrate victime. În imaginile surprinse de o persoană, și încărcate ulterior într-un grup de Facebook, se poate observa că portbagajul autoturismului a fost distrus. George Tuță, primarul Sectorului 1, a oferit o serie de precizări după incident.

Astăzi, un arbore a picat pe un autoturism aflat în mers, pe Bulevardul Aviatorilor din București. Zona a fost restricționată, iar nimeni nu a fost rănit. Incidentul a avut loc în jurul orei 12:30.

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„La data de 03 noiembrie 2026, în jurul orei 12:30, polițiștii Brigăzii Rutiere, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat faptul că un copac a căzut pe partea carosabilă pe Bd. Aviatorilor. În urma evenimentului, a fost avariat un autovehicul aflat în mișcare, rezultând exclusiv pagube materiale. Conducătorul autovehiculului a fost îndrumat la Biroul Accidente Ușoare în vederea constatării documentelor de constatare”, a transmis Brigada Rutieră.

Ce transmite primarul Sectorului 1, după incidentul de pe Bulevardul Aviatorilor

Primarul George Tuță a declarat că arborele căzut pe Bulevardul Aviatorilor avea interiorul (lemnul) afectat, deși exteriorul nu prezenta semne vizibile. Intervenția echipelor a durat aproximativ o oră. Edilul a precizat că Sectorul 1 mai are arbori uscați sau periculoși care necesită intervenții.

„Astăzi, pe Bulevardul Aviatorilor, un arbore s-a prăbușit peste un autoturism aflat în mers. Din fericire, nu au existat victime. Echipele noastre au intervenit în doar 5 minute de la solicitarea Poliției Naționale, imediat după restricționarea traficului de către polițiști. Carosabilul a fost degajat în aproximativ 30 de minute, iar întreaga intervenție a fost finalizată în aproximativ o oră, astfel încât circulația să poată fi reluată în siguranță. În urma îndepărtării și secționării trunchiului, colegii noștri au constatat că cilindrul central al arborelui (lemnul intern) era afectat, ceea ce îi slăbise rezistența la forțele mecanice exercitate de vânt și de intemperii. Din păcate, această degradare nu era vizibilă la exterior, arborele neprezentând semne evidente, precum scorburi deschise. Trebuie să ținem cont și de condițiile meteorologice din ultimele zile. Între 2 noiembrie, ora 10:00, și 3 noiembrie, ora 10:00, Bucureștiul s-a aflat sub avertizare de cod galben de ploi și vânt puternic, cu precipitații prognozate de 25–35 l/mp. Solul îmbibat cu apă poate slăbi ancorarea rădăcinilor, iar rafalele puternice de vânt exercită o presiune suplimentară asupra arborilor, mai ales acum, când mulți dintre ei au încă frunziș. În asemenea condiții, chiar și arborii care par sănătoși la exterior pot deveni instabili. Știu că în Sectorul 1 sunt încă mulți arbori uscați sau periculoși care necesită intervenții. Lucrăm permanent pentru îndepărtarea arborilor și crengilor căzute pe carosabil și trotuare, dar și pentru eliminarea ramurilor care prezintă pericol, în condițiile legii. Am finalizat deja introducerea pe hartă a tuturor avizelor primite de la Primăria Capitalei în anul 2026, iar acum continuăm cu cele din perioada 2021–2025. Vrem să avem o evidență clară și transparentă a arborilor pentru care au fost aprobate intervenții, astfel încât să știm unde trebuie să acționăm și să putem urmări mai bine lucrările. Avem deja pe hartă peste 8.500 de arbori tineri și peste 500 de alveole în care trebuie plantați arbori noi. În paralel, completăm această evidență cu informații despre arborii uscați și cei care necesită intervenții. Îmi doresc ca fiecare locuitor să poată vedea situația arborilor din zona sa: unde trebuie să plantăm, unde există probleme, ce avize avem și ce lucrări mai sunt de făcut. Știu că sunt multe restanțe acumulate de-a lungul anilor și că oamenii așteaptă rezultate. Lucrăm zilnic, cu toate echipele și resursele disponibile, pentru a recupera aceste întârzieri. Siguranța oamenilor este prioritară. Nu putem preveni orice incident, dar putem interveni rapid, putem identifica riscurile și putem face tot ce ține de noi pentru a avea un Sector 1 mai sigur și mai bine îngrijit”, a transmis George Tuță pe Facebook.

Sursă foto & video: Facebook / Info Trafic București și Ilfov