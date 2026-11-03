Prima pagină » Actualitate » Un copac a căzut pe o mașină aflată în mers, pe Bulevardul Aviatorilor din Capitală. Ce transmite primarul Sectorului 1 după incident

Un copac a căzut pe o mașină aflată în mers, pe Bulevardul Aviatorilor din Capitală. Ce transmite primarul Sectorului 1 după incident

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un incident a avut loc în București, în cursul zilei de 3 noiembrie 2026. Un arbore a căzut pe o mașină aflată în mers, pe Bulevardul Aviatorilor. În urma incidentului, nu au fost înregistrate victime. În imaginile surprinse de o persoană, și încărcate ulterior într-un grup de Facebook, se poate observa că portbagajul autoturismului a fost distrus. George Tuță, primarul Sectorului 1, a oferit o serie de precizări după incident.

Astăzi, un arbore a picat pe un autoturism aflat în mers, pe Bulevardul Aviatorilor din București. Zona a fost restricționată, iar nimeni nu a fost rănit. Incidentul a avut loc în jurul orei 12:30.

Sondaj Gândul

Crezi că Donald Trump va pierde sau își va menține majoritatea în Congresul american?

Vezi rezultate

Loading ...

Un copac a căzut pe o mașină aflată în mers, pe Bulevardul Aviatorilor din Capitală. Foto: captură video Facebook.

„La data de 03 noiembrie 2026, în jurul orei 12:30, polițiștii Brigăzii Rutiere, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat faptul că un copac a căzut pe partea carosabilă pe Bd. Aviatorilor. În urma evenimentului, a fost avariat un autovehicul aflat în mișcare, rezultând exclusiv pagube materiale. Conducătorul autovehiculului a fost îndrumat la Biroul Accidente Ușoare în vederea constatării documentelor de constatare”, a transmis Brigada Rutieră.

Ce transmite primarul Sectorului 1, după incidentul de pe Bulevardul Aviatorilor

Primarul George Tuță a declarat că arborele căzut pe Bulevardul Aviatorilor avea interiorul (lemnul) afectat, deși exteriorul nu prezenta semne vizibile. Intervenția echipelor a durat aproximativ o oră. Edilul a precizat că Sectorul 1 mai are arbori uscați sau periculoși care necesită intervenții.

„Astăzi, pe Bulevardul Aviatorilor, un arbore s-a prăbușit peste un autoturism aflat în mers. Din fericire, nu au existat victime.

Echipele noastre au intervenit în doar 5 minute de la solicitarea Poliției Naționale, imediat după restricționarea traficului de către polițiști. Carosabilul a fost degajat în aproximativ 30 de minute, iar întreaga intervenție a fost finalizată în aproximativ o oră, astfel încât circulația să poată fi reluată în siguranță.

În urma îndepărtării și secționării trunchiului, colegii noștri au constatat că cilindrul central al arborelui (lemnul intern) era afectat, ceea ce îi slăbise rezistența la forțele mecanice exercitate de vânt și de intemperii. Din păcate, această degradare nu era vizibilă la exterior, arborele neprezentând semne evidente, precum scorburi deschise.

Trebuie să ținem cont și de condițiile meteorologice din ultimele zile. Între 2 noiembrie, ora 10:00, și 3 noiembrie, ora 10:00, Bucureștiul s-a aflat sub avertizare de cod galben de ploi și vânt puternic, cu precipitații prognozate de 25–35 l/mp.

Solul îmbibat cu apă poate slăbi ancorarea rădăcinilor, iar rafalele puternice de vânt exercită o presiune suplimentară asupra arborilor, mai ales acum, când mulți dintre ei au încă frunziș. În asemenea condiții, chiar și arborii care par sănătoși la exterior pot deveni instabili.

Știu că în Sectorul 1 sunt încă mulți arbori uscați sau periculoși care necesită intervenții. Lucrăm permanent pentru îndepărtarea arborilor și crengilor căzute pe carosabil și trotuare, dar și pentru eliminarea ramurilor care prezintă pericol, în condițiile legii.

Am finalizat deja introducerea pe hartă a tuturor avizelor primite de la Primăria Capitalei în anul 2026, iar acum continuăm cu cele din perioada 2021–2025.

Vrem să avem o evidență clară și transparentă a arborilor pentru care au fost aprobate intervenții, astfel încât să știm unde trebuie să acționăm și să putem urmări mai bine lucrările.

Avem deja pe hartă peste 8.500 de arbori tineri și peste 500 de alveole în care trebuie plantați arbori noi. În paralel, completăm această evidență cu informații despre arborii uscați și cei care necesită intervenții.

Îmi doresc ca fiecare locuitor să poată vedea situația arborilor din zona sa: unde trebuie să plantăm, unde există probleme, ce avize avem și ce lucrări mai sunt de făcut.

Știu că sunt multe restanțe acumulate de-a lungul anilor și că oamenii așteaptă rezultate. Lucrăm zilnic, cu toate echipele și resursele disponibile, pentru a recupera aceste întârzieri.

Siguranța oamenilor este prioritară. Nu putem preveni orice incident, dar putem interveni rapid, putem identifica riscurile și putem face tot ce ține de noi pentru a avea un Sector 1 mai sigur și mai bine îngrijit”, a transmis George Tuță pe Facebook.

Mesajul lui George Tuță, primarul Sectorului 1. Sursă foto: Facebook

Sursă foto & video: Facebook / Info Trafic București și Ilfov 

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Parlamentarii traseiști și-ar putea pierde mandatul dacă demisionează din partidul pe listele căruia au candidat. Culmea, unul dintre inițiatori este o traseistă notorie, momentan aflată în partidul lui Bolojan
15:48
Parlamentarii traseiști și-ar putea pierde mandatul dacă demisionează din partidul pe listele căruia au candidat. Culmea, unul dintre inițiatori este o traseistă notorie, momentan aflată în partidul lui Bolojan
HOROSCOP Cristina Demetrescu numește zodia predispusă la divorț la început de noiembrie: „Se confruntă cu efectele propriilor alegeri în căsnicie”
15:45
Cristina Demetrescu numește zodia predispusă la divorț la început de noiembrie: „Se confruntă cu efectele propriilor alegeri în căsnicie”
FLASH NEWS Apelul emoționant al familiei lui Patrick André de Hillerin, după moartea jurnalistului. Bernie și Giovanna, cei 2 câini rămași în casa din Jurilovca, își caută stăpâni
15:21
Apelul emoționant al familiei lui Patrick André de Hillerin, după moartea jurnalistului. Bernie și Giovanna, cei 2 câini rămași în casa din Jurilovca, își caută stăpâni
REACȚIE Ce i-a răspuns Elena Mateescu Dianei Buzoianu în scandalul achizițiilor de lux de la ANM
15:13
Ce i-a răspuns Elena Mateescu Dianei Buzoianu în scandalul achizițiilor de lux de la ANM
FLASH NEWS Luca Niculescu anunță prioritățile comune ale Guvernului și mediului de afaceri pentru România. Ce spune despre cele 4,5 miliarde de euro împrumutate de pe piața externă
14:43
Luca Niculescu anunță prioritățile comune ale Guvernului și mediului de afaceri pentru România. Ce spune despre cele 4,5 miliarde de euro împrumutate de pe piața externă
REACȚIE Elena Udrea speră ca Trump și republicanii să câștige alegerile pentru Congresul SUA. Ce îi reproșează fostul ministru președintelui american
14:35
Elena Udrea speră ca Trump și republicanii să câștige alegerile pentru Congresul SUA. Ce îi reproșează fostul ministru președintelui american
Mediafax
„Dorea cu orice chip să îl acuze”. Cum ar fi construit un procuror un dosar penal folosind declarații pe care martorii nu și le asumau
Digi24
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Cancan.ro
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații. Avem toate detaliile rupturii!
Prosport.ro
Gigi Becali a dat un tun imobiliar uriaș: „Am făcut 37.000.000 de euro din două telefoane și o semnătură”
Adevarul
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în ruină într-un loc în care elevii vin și din comunele vecine
Mediafax
Cum a ajuns o româncă să folosească un obiect de un milion de euro ca opritor de ușă. Povestea face înconjurul presei italiene
Click
O tânără de 24 de ani a murit la primul său maraton din New York. S-a prăbușit aproape de linia de sosire
Digi24
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
Cancan.ro
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Ce se va întâmpla în apropierea Mării Negre
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Auchan vinde un compresor auto portabil la jumătate de preț (99 lei): Mult sub oferta eMAG!
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Un studiu dezvăluie modul în care bacteriile asociate coralilor îi ajută pe aceștia să supraviețuiască în căldură extremă
Mediafax Italia
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Mediafax Spania
Proiectul prin care Franco voia să construiască o bombă atomică!
NEWS ALERT Trump promite că SUA nu vor mai finanța Israelul începând de la finalul anului 2026: „Am făcut o înțelegere eu și cu Bibi. Oprim finanțarea”
16:14
Trump promite că SUA nu vor mai finanța Israelul începând de la finalul anului 2026: „Am făcut o înțelegere eu și cu Bibi. Oprim finanțarea”
EXCLUSIV Piperea anunță că arbitrează o pace între George Simion și Anca Alexandrescu: E o dispută de orgolii/Suntem în situația „Cine trage primul” sau „Cine mai rămâne în picioare”/Nu ne face bine nici nouă, nici ei
16:03
Piperea anunță că arbitrează o pace între George Simion și Anca Alexandrescu: E o dispută de orgolii/Suntem în situația „Cine trage primul” sau „Cine mai rămâne în picioare”/Nu ne face bine nici nouă, nici ei
FLASH NEWS Vremea rea pune în pericol prezența la vot în SUA. 19 secții de votare din Florida au fost mutate din cauza inundațiilor
16:02
Vremea rea pune în pericol prezența la vot în SUA. 19 secții de votare din Florida au fost mutate din cauza inundațiilor
EXCLUSIV Gheorghe Piperea anunță detalii despre moțiunea de cenzură pe care AUR o plănuiește împotriva Guvernului Niculescu: ”Vor să încalce Constituția”
16:01
Gheorghe Piperea anunță detalii despre moțiunea de cenzură pe care AUR o plănuiește împotriva Guvernului Niculescu: ”Vor să încalce Constituția”
ECONOMIE POLICY PAPER | EURO INDUSTRY SUMMIT 2026 – România și Europa Centrală și de Est, în noua strategie industrială a Uniunii Europene
15:57
POLICY PAPER | EURO INDUSTRY SUMMIT 2026 – România și Europa Centrală și de Est, în noua strategie industrială a Uniunii Europene
DEZVĂLUIRI Viktor Orban a publicat documentele din care reiese că a fost ținta comuniștilor după ce a refuzat să efectueze serviciul militar obligatoriu la începutul anilor ’80
15:47
Viktor Orban a publicat documentele din care reiese că a fost ținta comuniștilor după ce a refuzat să efectueze serviciul militar obligatoriu la începutul anilor ’80

Cele mai noi

Trimite acest link pe