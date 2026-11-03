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Vremea rea pune în pericol prezența la vot în SUA. 19 secții de votare din Florida au fost mutate din cauza inundațiilor

Corina DrăgotescuMelania Agiu
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Ziua alegerilor din Statele Unite a sosit în sfârșit, însă este marcată o stare de alertă majoră cauzată de inundațiile severe care au lovit Florida în ultimele două zile. Autoritățile electorale au decis să mute temporar 19 secții de votare din cauza inundațiilor care afectează întregul stat.

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Potrivit biroului Secretarului de Stat al Floridei, secțiile de votare afectate sunt răspândite în comitatele Brevard, Highlands, Indian River, Martin, Okeechobee, Palm Beach și St. Lucie.

În comitatele Brevard Count și St. Lucie, drumurile au fost acoperite de ape, în urma ploilor torențiale, scrie presa americană.

Astfel, alegătorii vor fi îndrumați către locații alternative temporare, printre care centre comunitare, primării, biserici și săli de consiliu. Modificările au fost anunțate cu puțin timp înainte de deschiderea secțiilor de votare, marți, 3 noiembrie, în timp ce autoritățile depuneau eforturi pentru a se asigura că inundațiile nu vor împiedica locuitorii să-și exercite dreptul de vot.

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Guvernatorul statului, Ron DeSantis, a semnat un ordin de urgență care a permis autorităților să mute secțiile de votare. Ordonanța permite autorităților electorale să schimbe secțiile de votare atunci când locațiile inițiale devin nesigure sau inaccesibile pentru alegători, potrivit CBS. Divizia de Gestionare a Situațiilor de Urgență din Florida afirmă că furnizează pompe, generatoare și alte resurse zonelor afectate de inundații din întregul stat.

Unde se schimbă locațiile secțiilor de votare în Florida

Departamentul de Stat al Floridei a publicat o listă cu noile locații pentru alegătorii afectați.

Din Brevard, mai multe secții de votare au fost redirecționate către New Shiloh Christian Center și Joseph N. Davis Community Center din Melbourne, precum și către Primăria din Palm Bay.

În Highlands, alegătorii repartizați la secția de votare nr. 20 de la Springlake Community Center din Sebring sunt redirecționați către Penny Ogg Operations Center.

Alegătorii din Indian River, repartizați la secția de votare nr. 7 de la Biserica lui Dumnezeu din Sebastian, sunt îndrumați către Sebastian Elks Lodge nr. 2714.

În Martin, votarea la Biserica Presbiteriană Grace a fost mutată la biroul supraveghetorului electoral al județului din Stuart.

Alegătorii din Okeechobee repartizați la secția de votare nr. 10 de la Fort Drum Community Church sunt îndrumați către High Point Church.

În Palm Beach, alegătorii repartizați la Casa Rio Clubhouse și Ironhorse Country Club sunt îndrumați către RB Preparatory și, respectiv, către Achievement Academy și North County Senior Center.

St. Lucie a anunțat mai multe modificări, alegătorii vizați fiind redirecționați către locații precum Centrul Comunitar din Port St. Lucie, Centrul de Evenimente al MIDFLORIDA Credit Union, Primăria din Tradition și Centrul Havert L. Fenn.

Autoritățile au precizat că schimbările privind locațiile secțiilor de votare pot suferi modificări pe măsură ce vor apărea informații suplimentare.

Alegătorii pot consulta pagina cu resurse electorale de urgență a Departamentului de Stat al Floridei sau pot contacta responsabilul electoral al județului lor pentru a-și confirma secția de votare care le-a fost atribuită.

Secțiile de votare din Florida sunt deschise marți, între orele 7:00 și 19:00, ora locală (14:00 -02:00 ora României).

Inundațiile din Utah determină autoritățile statale să permită alegătorilor să voteze electronic.

A fost declarată o stare de urgență din cauza inundațiilor severe în San Juan, o zonă pitorească situată în colțul de sud-est al statului, care include Monumentul Național Bears Ears.

Autoritățile statale au anunțat că locuitorii care nu pot ajunge astăzi la un secție de votare sau la o urnă de colectare a buletinelor de vot pot vota electronic.

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