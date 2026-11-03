Ce i-a răspuns Elena Mateescu Dianei Buzoianu în scandalul achizițiilor de lux de la ANM

Scandalul achizițiilor de lenjerie intimă, parfumuri, cosmetice și haine de firmă din bani publici, la Administrația Națională de Meteorologie, capătă noi dimensiuni. Directoarea instituției, Elena Mateescu, îi răspunde Dianei Buzoianu, după ce fosta ministră a Mediului a cerut demisia conducerii ANM.

Elena Mateescu, a declarat că a sesizat organele de cercetare penală încă din 12 august, în urma unui audit intern privind achizițiile realizate în instituție, și că dosarul depus conține 648 de pagini de documente. Directoarea ANM a precizat că a pus la dispoziția anchetatorilor atât raportul de audit, cât și documentele referitoare la achizițiile investigate.

”În 12 august am depus o sesizare la Secția de Investigare a Criminalității Economice. 648 de pagini conține dosarul depus. Pe lângă raportul de audit intern desfășurat la solicitarea directorului general, am depus și documente care fac obiectul cercetării respective. Nu voi face rabat de la ceea ce înseamnă recuperarea prejudiciului. Deja, la acest moment, în interiorul ANM s-a creat o comisie de inventariere a acestor achiziții, cu recuperarea prejudiciului și stabilirea acestuia”, a declarat Elena Mateescu, notează Mediafax.

Achiziții de peste 770.000 de lei, puse sub semnul întrebării

Directoarea ANM a prezentat și o parte dintre concluziile Corpului de Control al Ministerului Mediului. Potrivit acesteia, în anul 2025 au fost identificate 68 de deconturi în valoare totală de 510.642 de lei, care nu ar fi fost semnate de conducerea instituției și care nu ar fi respectat procedurile legale. În 2026, alte 22 de deconturi, în valoare de 266.269 de lei, ar fi vizat cheltuieli care nu au respectat procedurile.

”Cei vinovați vor trebui să plătească, indiferent cine și cum a greșit”, a mai spus directoarea ANM.

Ce spune directoarea ANM despre cele cinci carduri folosite pentru cumpărături

Un alt punct controversat îl reprezintă cele cinci carduri nominale ale instituției, despre care Diana Buzoianu a afirmat că ar fi fost utilizate pentru achiziționarea unor produse de lux. Elena Mateescu susține că două carduri erau folosite de Serviciul de Achiziții, iar alte două de Serviciul Tehnic.

Potrivit acesteia, cardurile aflate la dispoziția personalului tehnic au fost utilizate exclusiv pentru cumpărarea echipamentelor necesare intervențiilor de specialitate. Directoarea a mai precizat că exista și un card asociat unui cont al său, cu un plafon de 20.000 de lei, dar că acesta nu ar fi fost activat niciodată. Mateescu a explicat că prin intermediul unuia dintre conturi a fost achitat inclusiv abonamentul pentru platforma Zoom, utilizată în cadrul întâlnirilor tehnice.

Mateescu a mai afirmat că patru dintre persoanele implicate în situația verificată nu mai lucrează în ANM, iar cardurile respective au fost închise.

Mateescu spune că nu a discutat cu Buzoianu înainte de anunțul public

Directoarea ANM a comentat și momentul în care Diana Buzoianu a făcut publice rezultatele controlului, pe 10 octombrie. Mateescu afirmă că nu a avut anterior nicio discuție cu aceasta despre sesizarea penală depusă încă din luna august.

”În data de 10, când s-a ieșit cu această situație pe Facebook, nu am avut o discuție în prealabil niciodată pe acest subiect cu doamna Buzoianu, astfel încât să-i prezint situația de care aveam cunoștință la momentul când, în 12 august, am depus sesizarea la organele competente”, a declarat Elena Mateescu.

De cealaltă parte, Diana Buzoianu a susținut că Elena Mateescu ar fi știut despre posibilele nereguli încă din noiembrie 2025. Potrivit fostei ministre, un e-mail anonim transmis angajaților instituției semnala achiziții directe realizate cu încălcarea legislației, însă directoarea ANM ar fi respins atunci acuzațiile.

Elena Mateescu a insistat că scandalul achizițiilor nu trebuie asociat cu activitatea meteorologilor care realizează prognozele și avertizările de vreme severă. Aceasta a subliniat că persoanele vizate de verificări provin din zona administrativă a instituției.

”Nu meteorologi. Vă asigur că nu meteorologi. Dacă au lucrat în departamentul de achiziții, sunt personal suport”, a precizat Mateescu.

Directoarea ANM consideră că imaginea specialiștilor din instituție a fost afectată de scandal și cere ca eventualele responsabilități să fie stabilite individual, în urma anchetei.

”Vreau să vă asigur că adevărul iese la suprafață și ancheta să arate rezultatul. Până atunci, însă, echipa de meteorologi este nedrept să treacă prin ceea ce a trecut în această perioadă”, a declarat aceasta.

Directoarea ANM a anunțat că își dorește să organizeze o conferință de presă după finalizarea anchetei, în cadrul căreia să prezinte rezultatele verificărilor și demersurile privind recuperarea eventualului prejudiciu.