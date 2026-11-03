Viktor Orban a publicat documentele din care reiese că a fost ținta comuniștilor după ce a refuzat să efectueze serviciul militar obligatoriu la începutul anilor ’80

Viktor Orban, fostul premier al Ungariei, a publicat documente pe pagina sa de Facebook, din care reiese că a fost persectuat de regimul comunist ca urmare a refuzului săi de a efectua stagiul militar obligatoriu.

Fostul premier dezvăluie că el și soția sa au fost supravegheați constant și au devenit ținte ale investigațiilor partidului comunist ungar de atunci. Chiar și colegii săi de muncă au fost vizați.

„În timpul primei perioade a serviciului meu militar obligatoriu, au încercat să mă recruteze, dar am refuzat, astfel că încercarea a eșuat. Ulterior, eu, soția mea și colegii mei din opoziție am fost ținuți sub supraveghere continuă. Cu toții am fost țintele investigațiilor secrete ale partidului unic.”

Liderul opoziției maghiare spune că a fost constant urmărit de informatori și monitorizat de dispozitivele de interceptare instalate la locul său de muncă și chiar în propria locuință:

„De asemenea, din documente reiese clar că, de la începutul anilor ’80, au fost folosite împotriva noastră toate tipurile de mijloace ale serviciilor secrete. Am fost urmăriți, s-au pus informatori pe urmele noastre, ne-au fost instalate dispozitive de interceptare la locul de muncă, în locuință și chiar în dormitor.”

Tinerețea lui Viktor Orban: Cariera de fotbalist

Viktor Orban s-a născut pe 31 mai 1963, în Szekesfehervar. După ce a absolvit liceul în 1981, a fost arestat de mai multe ori pentru indisciplină și altercații în tinerețea sa zbuciumată. Orban a efectuat în cele din urmă serviciul militar obligatoriu. Ungaria comunistă se pregătise pe durata serviciului militar pentru o „invazie sovietică” a Poloniei (în maniera suprimării „Primăverii de la Praga” în 1968) după declararea legii marțiale din decembrie 1981.

Puțini știu că Viktor Orban a fost jucător de fotbal în tinerețe. Viktor Orban a povestit că a început ca atacant central. Pe măsură ce a crescut, a evoluat mai mult: a devenit mijlocaș, apoi jucător de nivel superior și, în final, pasator. Întrebat dacă a primit vreodată un cartonaș roșu, prim-ministrul a răspuns:

„Nu cred că am primit vreodată un cartonaș roșu în viața mea. Cel mult, am primit unul doar într-un meci caritabil, ca o glumă sau ceva de genul acesta”, a spus el.

Viktor Orban, deși era descris într-un raport ca fiind „loial sistemului comunist”, el nu se considera un „susținător” al regimului. El a studiat dreptul din 1983 la Universitatea Eotvos Lorand din Budapesta și a devenit șef de comitet executiv al unui colegiu de 60 de studenți în 1984. A efectuat vizite în Polonia și scris o lucrare de master pe Mișcarea „Solidaritatea”.

Intrarea în politică

În 1989, în anul căderii regimului comunist în Ungaria, Orban a urmat studii de cercetare la Colegiul Pembroke de la Oxford, finanțat de o fundație condusă chiar de viitorul său dușman, George Soroș. Pe 16 iunie 1989, Orban a ținut un discurs în Piața Eroilor din Budapesta despre Imre Nagy și martirii Revoluției Ungare din 1956. El a cerut atunci retragerea trupelor sovietice și organizarea alegerilor libere, anunțând crearea partidului Fidesz în octombrie 1989.

În 1990, Orban a renunțat la Oxford și s-a întors în țară pentru a-și începe cariera politică. În 1993, a devenit primul lider al partidului Fidesz. La început era liberal, dar ulterior s-a reorientat către conservatorism. La 35 de ani, a devenit premier în 1998 pentru prima oară, când a alcătuit o coaliție din Forumul Democratic Ungar și Partidul Micilor Fermieri Independenți.

Sursa Foto: Facebook, Viktor Orban