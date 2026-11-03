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Noua directoare a Cancelariei Prefectului de Constanța și-a anunțat singură numirea, pe Facebook

Noua directoare a Cancelariei Prefectului de Constanța și-a anunțat singură numirea, pe Facebook
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Ana-Maria Malciu și-a anunțat numirea în funcția de director al Cancelariei Prefectului Constanța printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook. Mesajul a fost transmis după ce Decebal Făgădău, fostul primar al municipiului Constanța, a depus jurământul pentru funcția de prefect al județului.

Noua directoare a Cancelariei Prefectului de Constanța a transmis că primește această responsabilitate cu seriozitate și implicare.

„Îl felicit pe Decebal Făgădău pentru depunerea jurământului și îi doresc mult succes în noua funcție!
Sunt convinsă că va fi un prefect echilibrat, profesionist și dedicat județului Constanța.
Îi mulțumesc pentru încrederea acordată și pentru oportunitatea de a face parte din această echipă, în calitate de director al Cancelariei Prefectului. Primesc această responsabilitate cu seriozitate și implicare!”, a scris Ana-Maria Malciu pe pagina sa de Facebook.

Decebal Făgădău a depus jurământul în funcția de prefect al județului Constanța

Decebal Făgădău a depus luni jurământul pentru funcția de prefect al județului Constanța, după ce numirea sa a fost aprobată în ședința de Guvern de vineri, 30 octombrie 2026.

Fostul primar a depus jurământul cu un patrafir care i-ar fi aparținut arhiepiscopului Teodosie pe umeri. Imaginile au fost furnizate de PSD Constanța pe grupul de presă. Patrafirul este un veșmânt liturgic folosit de preoți în timpul unor slujbe și la spovedanie.

La ceremonia de învestire au fost prezenți și noii lideri ai PSD Constanța, Daniel Georgescu, președintele organizației județene, și Florin Chelaru, prim-vicepreședintele acesteia.

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