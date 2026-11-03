Pe șantierul care a blocat Nordul Bucureștiului nu se lucrează. Șanțul săpat pentru linia de tramvai s-a transformat în canal navigabil, utilajele sunt abandonate, muncitorii sunt de negăsit. Primăria și poliția locală postează explicații din birouri

Traficul din zona de nord a Capitalei s-a transformat într-un adevărat infern pentru șoferii bucureșteni care oricum erau deja cu nervii „în pioneze” din cauza infrastructurii deficitare care paralizează arterele principale și îi obligă să petreacă zilnic ore în șir pentru a ajunge, în cazul celor mai multora, la locurile de muncă. Reprezentanții Primăriei Municipiului București, a cărei conducere a fost preluată de liberalul Ciprian Ciucu, după plecarea lui Nicușor Dan la Cotroceni, spun că blocajul este cauzat, în principal, de lucrările de reabilitare a conductei de apă de pe Bd. Dimitrie Pompeiu, „veche de 53 de ani”. De altfel, aceștia menționează că restricțiile de circulație din zona Pipera sunt impuse până în luna decembrie. Totuși, în imaginile surprinse de Gândul, se poate observa cum șantierul pare mai degrabă abandonat. Nici măcar un muncitor nu este prezent la lucru, în ciuda faptului că ploaia a ocolit astăzi Capitala.

Zona de nord a Capitalei reprezintă una dintre cele mai puternice puncte economice de pe harta României. Capitala generează aproximativ 25% din PIB-ul României, în vreme ce Nordul Bucureștiului reprezintă aproximativ 12% din economia locală.

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Șantierul fantomă de pe Dimitrie Pompeiu. Niciun muncitor nu e prezent la lucru

Pe lângă faptul că pun haosul creat de restricțiile de trafic pe „umerii” lucrărilor de reabilitare la conducta de apă, reprezentanții Primăriei nu uită să menționeze și că toate șantierele din București se află în întârziere.

Într-un comentariu publicat luni, 2 noiembrie, pe Facebook, aceștia precizează că, din februarie 2024 până în martie 2026, s-au lucrat „doar 5,5 km din totalul de 50 km linie tramvai care trebuie modernizată”.

După mai puțin de 24 de ore, Gândul a verificat informațiile prezentate public de reprezentanții Primăriei. În realitate, imaginile contrazic fără echivoc justificările aduse de municipalitate. Șantierul arată complet părăsit. În ciuda faptului că ploaia le-a oferit o „pauză” bucureștenilor, niciun muncitor nu este prezent la lucru.

Mai mult decât atât, șanțul săpat pe linia de tramvai s-a transformat într-un canal navigabil, aspect care îi face pe trecători să își imagineze, inevitabil, ironia unei potențiale „plimbări cu vaporașul”.