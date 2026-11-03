Cristina Demetrescu numește zodia predispusă la divorț la început de noiembrie: „Se confruntă cu efectele propriilor alegeri în căsnicie”.

Conform astrologului Cristina Demetrescu, configurațiile astrale se mențin aproape neschimbate, iar acest lucru poate favoriza apariția blocajelor, tensiunilor și a unor situații în care nativii trebuie să își asume consecințele propriilor decizii. Aspectele legate de bani, dragoste, familie și carieră devin principalele teme ale perioadei.

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Luna joacă un rol important în dinamica astrală, tranzitând zodiile Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion și activând energiile asociate Crucii Fixe. Această configurație simbolizează atât rezistența în fața schimbărilor, cât și transformările inevitabile, care nu mai pot fi amânate, a precizat Cristina Demetrescu în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV.

Zodia predispusă la divorț la început de noiembrie

De asemenea, astrologul a dezvăluit ce zodie este predispusă să divorțeze la începutul lunii noiembrie. Potrivit acesteia, este vorba despre zodia Vărsător.

Nativii acestei zodii vor înfrunta consecințele propriilor alegeri pe plan personal. Deși iubirea și onestitatea de care au dat dovadă în trecut pot fi răsplătite, egoismul, refuzul de a face compromisuri și lipsa de atenție pot atrage consecințe.

Este un moment în care legăturile bazate pe interese personale, teama de singurătate sau constrângeri sociale pot ajunge să fie reevaluate.

Cristina Demetrescu este una dintre astrologele cunoscute din România, cu o activitate în domeniu începută în 2002. Aceasta realizează interpretări astrologice și previziuni privind influența configurațiilor astrale asupra diferitelor aspecte ale vieții