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Gheorghe Piperea anunță detalii despre moțiunea de cenzură pe care AUR o plănuiește împotriva Guvernului Niculescu: ”Vor să încalce Constituția”

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Invitat la emisiunea ”Ai aflat!, cu Ionuț Cristache, Gheorghe Piperea a dat detalii cu privire la moțiunea de cenzură pe care AUR o plănuiește împotriva Guvernului Niculescu. Acesta a criticat posibilitatea ca bugetul de stat pentru anul 2027 să fie adoptat prin procedura angajării răspunderii Guvernului în Parlament și susține că o asemenea procedură ar elimina dezbaterea parlamentară și posibilitatea depunerii de amendamente, motiv pentru care formațiunea va depune o moțiune de cenzură.

Piperea a afirmat că există informații potrivit cărora bugetul pentru anul viitor ar putea fi supus aprobării Parlamentului prin asumarea răspunderii, procedură pe care o consideră nedemocratică și neconstituțională.

„Există nu zvonuri, ci rumoarea că bugetul pe 2027 va fi supus aprobării Parlamentului prin asumarea răspunderii. S-a mai întâmplat porcăria asta. Din punct de vedere constituțional, este o porcărie. Pe vremea lui Orban s-a întâmplat. Din păcate, chiar dacă a fost atacată la Curtea Constituțională, legea a trecut de Curtea Constituțională, deci acum pare că așa ceva i se permite și domnului Luca Niculescu, cum, de altfel, i se va permite oricărui guvern”, a declarat Gheorghe Piperea.

Gheorghe Piperea: Bugetul este principalul instrument de control al Guvernului

Europarlamentarul AUR a explicat că dezbaterea bugetului reprezintă, în opinia sa, unul dintre cele mai importante instrumente prin care Parlamentul poate controla și sancționa activitatea Guvernului.

Bugetul este ancora cea mai importantă care vine o singură dată pe an, de control și de sancționare a Guvernului, iar dacă dezbaterea pe buget și posibilitatea de a face amendamente sunt eliminate, înseamnă că nu mai suntem în limitele Constituției, de aceea am spus că vom depune categoric o moțiune de cenzură”, a afirmat acesta.

Gheorghe Piperea a criticat și mecanismul prin care Guvernul își poate angaja răspunderea asupra unui proiect de lege, fără ca acesta să parcurgă procedura obișnuită de dezbatere parlamentară.

„Adică, ce înseamnă această asumare a răspunderii? Pui pe masă un proiect de lege, prost, bun, și, dacă nu există o moțiune de cenzură în trei zile de la data sesizării Parlamentului, trece legea prin Parlament fără dezbatere, ca gâsca prin apă, fără să existe o dezbatere”, a declarat europarlamentarul AUR.

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