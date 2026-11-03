S-a stabilit data viitoarelor negocieri de pace dintre Rusia, Ucraina și Statle Unite. Pe cine trimite Putin să-l reprezinte la Abu Dhabi

Delegații din Statele Unite, Rusia și Ucraina se reunesc pentru o nouă rundă de negocieri, la Abu Dhabi, în perioada 10-11 noiembrie, scrie Axios. Oficialii americani afirmă că întâlnirea menită să relanseze eforturile diplomatice suspendate în februarie din cauza războiului din Iran este rezultatul discuțiilor pe care emisarii președintelui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, le-au purtat în ultimele săptămâni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu președintele rus Vladimir Putin.

Potrivit rapoartelor Axios, și de această dată, Kushner și Witkoff vor conduce delegația SUA la negocierile de la Abu Dhabi.

„Discuțiile se vor concentra pe măsurile de securitate postbelice, reducerea tensiunilor, eforturile umanitare și pașii următori către pace”, a declarat Witkoff într-un comunicat.

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Witkoff a adăugat că oficiali americani se vor întâlni săptămâna aceasta la Bruxelles cu reprezentanți ai Franței, Germaniei, Regatului Unit, Uniunii Europene și NATO pentru a discuta despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, arhitectura de securitate postbelică a Europei și oportunitățile economice menite să sprijine reconstrucția Ucrainei.

„Așteptăm cu interes să continuăm pe baza progreselor înregistrate la Kiev, Oslo și Sankt Petersburg în vederea încheierii unui acord de pace cuprinzător și durabil, care să asigure securitate pe termen lung pentru generațiile viitoare”, a declarat Witkoff.

Delegația rusă la negocierile tripartite privind Ucraina, care vor avea loc în Abu Dhabi, va fi condusă de Vladimir Medinski, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

„Pot confirma că delegația noastră va ajunge efectiv în Abu Dhabi în zilele de 10 și 11 noiembrie și va participa la negocierile tripartite. În ceea ce privește principalul negociator, vă reamintesc declarația președintelui – acesta rămâne colegul meu, Medinski”, a declarat el.

Casa Albă speră că Putin va fi mai dispus să facă compromisuri după ce Trump a acceptat să ridice sancțiunile privind vânzările de motorină rusească și a luat alte măsuri salutate de Moscova. Până în prezent, singura concesie aparentă a lui Putin este acceptul de a relua negocierile cu Ucraina.

Zelenski a declarat luni că Ucraina dispune de informații conform cărora Rusia pregătește un alt atac de amploare împotriva instalațiilor sale energetice și logistice marți, „când atenția lumii va fi îndreptată asupra alegerilor intermediare din SUA”.