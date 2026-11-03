Prima pagină » Actualitate » Elena Udrea speră ca Trump și republicanii să câștige alegerile pentru Congresul SUA. Ce îi reproșează fostul ministru președintelui american

Elena Udrea speră ca Trump și republicanii să câștige alegerile pentru Congresul SUA. Ce îi reproșează fostul ministru președintelui american

Elena Popescu
Elena Udrea speră ca Trump și republicanii să câștige alegerile pentru Congresul SUA. Ce îi reproșează fostul ministru președintelui american
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Elena Udrea își declară public susținerea pentru Donald Trump și Partidul Republican, în ziua alegerilor pentru Congresul Statelor Unite. Fostul ministru al Turismului consideră că rezultatul scrutinului american va avea consecințe asupra securității și economiei mondiale.

Deși speră într-o victorie republicană, Udrea îl critică pe președintele american pentru războiul din Iran, costul vieții din SUA și tarifele comerciale, susținând însă că revenirea democraților la putere nu ar reprezenta o soluție. Într-o postare pe Facebook, intitulată ”Sper ca Trump și republicanii să câștige!”, Elena Udrea analizează miza alegerilor americane și explică de ce preferă o majoritate republicană în Congres.

”Astăzi, americanii decid prin vot cine va controla Congresul SUA. Nu este un vot fără consecințe pentru restul lumii. Dimpotrivă, ceea ce se întâmplă în America influențează securitatea, economia și echilibrul de putere la nivel mondial. Nu sunt dintre cei care cred că Trump nu greșește niciodată. Dimpotrivă, are greșeli pentru care trebuie criticat.

1. Războiul din Iran. Este, în opinia mea, cea mai gravă greșeală a sa. Trump a promis că va evita implicarea Americii în noi războaie, dar a ajuns într-un conflict cu riscuri enorme, inclusiv economice și strategice, pentru intreaga lume.

2. Tarifele comerciale. Protejarea industriei americane este un obiectiv legitim, dar politica tarifară agresivă riscă să scumpească produsele pentru consumatorii americani și să provoace represalii comerciale.

3. Costul vieții. Promisiunea de a face viața mai accesibilă nu poate fi înlocuită doar cu declarații triumfaliste. Americanii au nevoie de prețuri suportabile la energie, alimente și locuințe, precum și de locuri de muncă bine plătite.

Așadar, Trump trebuie criticat atunci când greșește. Dar întrebarea fundamentală este alta: care este alternativa și ce ar însemna ea pentru America și pentru lume?”, a comentat Elena Udrea pe pagina sa de Facebook.

De ce susține Udrea o victorie republicană

În ciuda acestor critici, Elena Udrea consideră că o revenire a democraților la controlul Congresului ar putea însemna reluarea unor politici pe care le contestă. Fostul ministru se referă în special la programele de diversitate, echitate și incluziune, cunoscute sub acronimul DEI, precum și la politicile privind identitatea de gen.

Elena Udrea critică și politicile energetice asociate administrației democrate, despre care susține că pot afecta competitivitatea economică și securitatea aprovizionării. De asemenea, fostul ministru se arată nemulțumită față de imigrația ilegală și invocă situația din Europa drept argument pentru necesitatea unor controale mai stricte.

”Eu sper ca republicanii să câștige tocmai pentru că nu cred că revenirea democraților la putere ar fi soluția. Dimpotrivă, mă tem că ar putea readuce în centrul politicii americane o serie de direcții ideologice și economice ale căror efecte au fost intens contestate:

1. Revenirea politicilor identitare în detrimentul meritului. Programele DEI, construite în jurul diversității, echității și incluziunii, au ajuns să genereze controverse serioase atunci când criteriile de rasă sau sex au fost percepute ca având prioritate față de competență și performanță.

Trump a eliminat numeroase programe federale de acest tip pentru că oamenii trebuie evaluați după ceea ce știu și ceea ce pot să facă, nu după categoria în care sunt încadrați.

2. Transformarea dezbaterii despre identitate și gen într-o prioritate a statului. O parte a curentului progresist a împins instituțiile publice să adopte politici controversate privind identitatea de gen, inclusiv în școli și în sportul feminin. Trump a intervenit pentru a schimba această direcție, promovând recunoașterea sexului biologic în politicile federale și restricții privind participarea sportivilor transgender în categoriile feminine.

3. O politică energetică ce riscă să sacrifice securitatea economică în numele obiectivelor climatice. Tranziția energetică trebuie făcută inteligent, nu ideologic. America are nevoie de energie sigură, disponibilă și competitivă.

Trump a inversat mai multe politici climatice ale administrației Biden și a susținut extinderea producției interne de petrol și gaze. Această orientare poate fi criticată din perspectiva mediului, dar dependența de energie scumpă și vulnerabilitatea aprovizionării au și ele costuri economice și strategice.

”O țară are dreptul să-și controleze frontierele”

4. O abordare prea permisivă față de imigrația ilegală. Democrații sunt criticați pentru politicile de frontieră și pentru dificultățile întâmpinate în controlul imigrației în timpul administrației Biden. O țară are dreptul să-și controleze frontierele. Imigrația legală poate aduce beneficii, dar imigrația ilegală nu poate deveni un fapt împlinit în fața căruia statul renunță să mai aplice legea. Uitați ce se întâmplă cu imigrația în Europa! Trump a făcut din securizarea frontierei o prioritate.

5. Slăbirea capacității Americii de a-și proiecta puterea. Ascensiunea curentelor progresiste din Partidul Democrat care cer reducerea ajutorului militar pentru aliați sau condiționarea lui drastică ridică întrebări despre viitorul angajamentelor americane. Pentru Europa, pentru NATO și pentru statele aflate în vecinătatea unor puteri agresive, o Americă ezitantă poate însemna o vulnerabilitate strategică reală.

7. Riscul ca ideologia să înlocuiască dezbaterea liberă. O societate democratică trebuie să permită confruntarea ideilor, inclusiv a celor incomode. Tendințele de a eticheta adversarii, de a exclude opiniile conservatoare din anumite spații instituționale sau de a transforma dezacordul politic într-o vină morală trebuie criticate indiferent cine le practică”, a mai spus Udrea.

La finalul postării, Elena Udrea își reafirmă preferința pentru o victorie a Partidului Republican, în ciuda criticilor formulate la adresa președintelui american.

”America are nevoie de libertate de exprimare, pluralism și instituții care să nu fie capturate ideologic. De aceea, în ciuda greșelilor lui Trump, sper ca republicanii să câștige aceste alegeri. Nu pentru că Trump are întotdeauna dreptate, ci pentru că nu cred că întoarcerea la progresismul democratic ar fi răspunsul de care America și lumea au nevoie”, a încheiat Elena Udrea.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SCANDALOS Pe șantierul care a blocat Nordul Bucureștiului nu se lucrează. Șanțul săpat pentru linia de tramvai s-a transformat în canal navigabil, utilajele sunt abandonate, muncitorii sunt de negăsit. Primăria și poliția locală postează explicații din birouri
14:30
Pe șantierul care a blocat Nordul Bucureștiului nu se lucrează. Șanțul săpat pentru linia de tramvai s-a transformat în canal navigabil, utilajele sunt abandonate, muncitorii sunt de negăsit. Primăria și poliția locală postează explicații din birouri
JUSTIȚIE Călin Georgescu și Ionel Rusen cer la Tribunal înlocuirea arestării preventive. Când ajung cei doi în fața judecătorilor
13:54
Călin Georgescu și Ionel Rusen cer la Tribunal înlocuirea arestării preventive. Când ajung cei doi în fața judecătorilor
ECONOMIE Curs BNR, 3 noiembrie 2026. Euro crește din nou. Cât costă principalele valute
13:48
Curs BNR, 3 noiembrie 2026. Euro crește din nou. Cât costă principalele valute
SCANDAL Noul ministru al Mediului critică achizițiile Dianei Buzoianu. Audit de 1 milion de lei aruncat pe fereastră în cazul reorganizării Romsilva
13:46
Noul ministru al Mediului critică achizițiile Dianei Buzoianu. Audit de 1 milion de lei aruncat pe fereastră în cazul reorganizării Romsilva
PROTEST Sindicaliștii de la Institutul Național de Statistică anunță că vor protesta la Ministerul Finanțelor și cer plata drepturilor salariale câștigate în instanță
13:12
Sindicaliștii de la Institutul Național de Statistică anunță că vor protesta la Ministerul Finanțelor și cer plata drepturilor salariale câștigate în instanță
FLASH NEWS Rogobete anunță controale la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași. Ministrul Sănătății explică de ce i s-ar putea desface contractul de muncă managerului
13:08
Rogobete anunță controale la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași. Ministrul Sănătății explică de ce i s-ar putea desface contractul de muncă managerului
Mediafax
„Dorea cu orice chip să îl acuze”. Cum ar fi construit un procuror un dosar penal folosind declarații pe care martorii nu și le asumau
Digi24
Este moartea dureroasă? Ce au descoperit oamenii de știință despre ultimele clipe de viață și ce simte, de fapt, organismul
Cancan.ro
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații. Avem toate detaliile rupturii!
Prosport.ro
Soția lui a fost angajată de Lidl, dar averea lor e uriașă. A cumpărat un teren cu 6,5 milioane de dolari și l-a vândut acum cu 18,15 milioane
Adevarul
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în ruină într-un loc în care elevii vin și din comunele vecine
Mediafax
Cum a ajuns o româncă să folosească un obiect de un milion de euro ca opritor de ușă. Povestea face înconjurul presei italiene
Click
Cine erau pasagerii avionului privat prăbușit în Florida. Autoritățile au identificat victimele
Digi24
Tragedie în fotbal! A murit a doua zi după un impact devastator cu portarul advers
Cancan.ro
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Ce se va întâmpla în apropierea Mării Negre
Ce se întâmplă doctore
O tânără din Iași a fost la un pas să-și piardă vederea din cauza unor lentile colorate cumpărate de pe Temu. Bacteriile îi „mâncau” din cornee!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Auchan vinde un compresor auto portabil la jumătate de preț (99 lei): Mult sub oferta eMAG!
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Nu radiațiile au creat câinii de la Cernobîl, ci un lucru mult mai simplu, sugerează un nou studiu
Mediafax Italia
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Mediafax Spania
Proiectul prin care Franco voia să construiască o bombă atomică!
CONTROVERSĂ Lidera partidului AfD din Germania atacă direct migranții din România: „Ne jefuiesc sistemul social“
14:09
Lidera partidului AfD din Germania atacă direct migranții din România: „Ne jefuiesc sistemul social“
AGRICULTURĂ Fermierii români încasează tot mai puțin pentru laptele crud. Prețul a scăzut cu 13% într-un an
13:33
Fermierii români încasează tot mai puțin pentru laptele crud. Prețul a scăzut cu 13% într-un an
FLASH NEWS Gabriela Firea anunță un pas important pentru finanțarea tratamentelor FIV din bani europeni. România, cea mai infertilă țară din UE
13:03
Gabriela Firea anunță un pas important pentru finanțarea tratamentelor FIV din bani europeni. România, cea mai infertilă țară din UE
JUSTIȚIE Procurorul Teodor Niță, trimis în judecată și acuzat de șantaj și de fabricare de probe. Cum ar fi influențat martorii în dosarul șefului de la Garda de Coastă
13:03
Procurorul Teodor Niță, trimis în judecată și acuzat de șantaj și de fabricare de probe. Cum ar fi influențat martorii în dosarul șefului de la Garda de Coastă
LIVE 🚨 Alegeri în Statele Unite. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump. În ce state s-au deschis deja primele secții de votare
12:42
🚨 Alegeri în Statele Unite. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump. În ce state s-au deschis deja primele secții de votare
DECES Tragedie în fotbalul spaniol. Un jucător a murit la o zi după ce s-a ciocnit cu portarul echipei adverse
12:38
Tragedie în fotbalul spaniol. Un jucător a murit la o zi după ce s-a ciocnit cu portarul echipei adverse

Cele mai noi

Trimite acest link pe