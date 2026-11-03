Elena Udrea speră ca Trump și republicanii să câștige alegerile pentru Congresul SUA. Ce îi reproșează fostul ministru președintelui american

Elena Udrea își declară public susținerea pentru Donald Trump și Partidul Republican, în ziua alegerilor pentru Congresul Statelor Unite. Fostul ministru al Turismului consideră că rezultatul scrutinului american va avea consecințe asupra securității și economiei mondiale.

Deși speră într-o victorie republicană, Udrea îl critică pe președintele american pentru războiul din Iran, costul vieții din SUA și tarifele comerciale, susținând însă că revenirea democraților la putere nu ar reprezenta o soluție. Într-o postare pe Facebook, intitulată ”Sper ca Trump și republicanii să câștige!”, Elena Udrea analizează miza alegerilor americane și explică de ce preferă o majoritate republicană în Congres.

”Astăzi, americanii decid prin vot cine va controla Congresul SUA. Nu este un vot fără consecințe pentru restul lumii. Dimpotrivă, ceea ce se întâmplă în America influențează securitatea, economia și echilibrul de putere la nivel mondial. Nu sunt dintre cei care cred că Trump nu greșește niciodată. Dimpotrivă, are greșeli pentru care trebuie criticat.

1. Războiul din Iran. Este, în opinia mea, cea mai gravă greșeală a sa. Trump a promis că va evita implicarea Americii în noi războaie, dar a ajuns într-un conflict cu riscuri enorme, inclusiv economice și strategice, pentru intreaga lume.

2. Tarifele comerciale. Protejarea industriei americane este un obiectiv legitim, dar politica tarifară agresivă riscă să scumpească produsele pentru consumatorii americani și să provoace represalii comerciale.

3. Costul vieții. Promisiunea de a face viața mai accesibilă nu poate fi înlocuită doar cu declarații triumfaliste. Americanii au nevoie de prețuri suportabile la energie, alimente și locuințe, precum și de locuri de muncă bine plătite.

Așadar, Trump trebuie criticat atunci când greșește. Dar întrebarea fundamentală este alta: care este alternativa și ce ar însemna ea pentru America și pentru lume?”, a comentat Elena Udrea pe pagina sa de Facebook.

De ce susține Udrea o victorie republicană

În ciuda acestor critici, Elena Udrea consideră că o revenire a democraților la controlul Congresului ar putea însemna reluarea unor politici pe care le contestă. Fostul ministru se referă în special la programele de diversitate, echitate și incluziune, cunoscute sub acronimul DEI, precum și la politicile privind identitatea de gen.

Elena Udrea critică și politicile energetice asociate administrației democrate, despre care susține că pot afecta competitivitatea economică și securitatea aprovizionării. De asemenea, fostul ministru se arată nemulțumită față de imigrația ilegală și invocă situația din Europa drept argument pentru necesitatea unor controale mai stricte.

”Eu sper ca republicanii să câștige tocmai pentru că nu cred că revenirea democraților la putere ar fi soluția. Dimpotrivă, mă tem că ar putea readuce în centrul politicii americane o serie de direcții ideologice și economice ale căror efecte au fost intens contestate:

1. Revenirea politicilor identitare în detrimentul meritului. Programele DEI, construite în jurul diversității, echității și incluziunii, au ajuns să genereze controverse serioase atunci când criteriile de rasă sau sex au fost percepute ca având prioritate față de competență și performanță.

Trump a eliminat numeroase programe federale de acest tip pentru că oamenii trebuie evaluați după ceea ce știu și ceea ce pot să facă, nu după categoria în care sunt încadrați.

2. Transformarea dezbaterii despre identitate și gen într-o prioritate a statului. O parte a curentului progresist a împins instituțiile publice să adopte politici controversate privind identitatea de gen, inclusiv în școli și în sportul feminin. Trump a intervenit pentru a schimba această direcție, promovând recunoașterea sexului biologic în politicile federale și restricții privind participarea sportivilor transgender în categoriile feminine.

3. O politică energetică ce riscă să sacrifice securitatea economică în numele obiectivelor climatice. Tranziția energetică trebuie făcută inteligent, nu ideologic. America are nevoie de energie sigură, disponibilă și competitivă.

Trump a inversat mai multe politici climatice ale administrației Biden și a susținut extinderea producției interne de petrol și gaze. Această orientare poate fi criticată din perspectiva mediului, dar dependența de energie scumpă și vulnerabilitatea aprovizionării au și ele costuri economice și strategice.

”O țară are dreptul să-și controleze frontierele”

4. O abordare prea permisivă față de imigrația ilegală. Democrații sunt criticați pentru politicile de frontieră și pentru dificultățile întâmpinate în controlul imigrației în timpul administrației Biden. O țară are dreptul să-și controleze frontierele. Imigrația legală poate aduce beneficii, dar imigrația ilegală nu poate deveni un fapt împlinit în fața căruia statul renunță să mai aplice legea. Uitați ce se întâmplă cu imigrația în Europa! Trump a făcut din securizarea frontierei o prioritate.

5. Slăbirea capacității Americii de a-și proiecta puterea. Ascensiunea curentelor progresiste din Partidul Democrat care cer reducerea ajutorului militar pentru aliați sau condiționarea lui drastică ridică întrebări despre viitorul angajamentelor americane. Pentru Europa, pentru NATO și pentru statele aflate în vecinătatea unor puteri agresive, o Americă ezitantă poate însemna o vulnerabilitate strategică reală.

7. Riscul ca ideologia să înlocuiască dezbaterea liberă. O societate democratică trebuie să permită confruntarea ideilor, inclusiv a celor incomode. Tendințele de a eticheta adversarii, de a exclude opiniile conservatoare din anumite spații instituționale sau de a transforma dezacordul politic într-o vină morală trebuie criticate indiferent cine le practică”, a mai spus Udrea.

La finalul postării, Elena Udrea își reafirmă preferința pentru o victorie a Partidului Republican, în ciuda criticilor formulate la adresa președintelui american.

”America are nevoie de libertate de exprimare, pluralism și instituții care să nu fie capturate ideologic. De aceea, în ciuda greșelilor lui Trump, sper ca republicanii să câștige aceste alegeri. Nu pentru că Trump are întotdeauna dreptate, ci pentru că nu cred că întoarcerea la progresismul democratic ar fi răspunsul de care America și lumea au nevoie”, a încheiat Elena Udrea.