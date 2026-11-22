Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a lansat un nou apel către oameni pentru a susține Târgul de Crăciun din oraș în competiția pentru titlul de „Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa”. Edilul le-a transmis că votul poate fi exprimat zilnic, până pe 25 noiembrie.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Lia Olguța Vasilescu a distribuit și un videoclip cu imagini de la Târgul de Crăciun din Craiova, în care apar mai mulți vizitatori.

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„Târgul de Crăciun din Craiova luptă pentru titlul de Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa! Votează zilnic până pe 25 noiembrie: alege Craiova, apasă VOTE și apoi NEXT!”, a scris primarul Craiovei.

Lia Olguța Vasilescu a mai lansat un apel la vot pe 20 noiembrie

Primarul Craiovei le-a cerut oamenilor să susțină Târgul de Crăciun din oraș și în urmă cu două zile, printr-un mesaj publicat tot pe pagina sa de Facebook. Atunci, Lia Olguța Vasilescu a atras atenția asupra unei modificări în sistemul de vot față de edițiile precedente și a explicat că simpla apăsare a butonului „VOTE” nu este suficientă pentru înregistrarea opțiunii.

„Atenție! Anul acesta, procedura de vot este diferită. Pentru ca votul să fie înregistrat, trebuie să parcurgeți toți pașii: 1. Accesați https://www.europeanbestdestinations.com/chris…/vote-2026/ sau scanați codul QR. 2. Selectați Craiova din listă. 3. Apăsați butonul „VOTE”. 4. FOARTE IMPORTANT: După „VOTE”, trebuie să apăsați și butonul „NEXT”, aflat în partea de jos a paginii. Altfel, votul nu este înregistrat!”, a transmis Lia Olguța Vasilescu pe 20 noiembrie.

„Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa” în 2025

Târgul de Crăciun de la Craiova, cel mai mare din lume, întins pe 27 de hectare, și-a deschis porțile pe 13 noiembrie și îi așteaptă pe iubitorii atmosferei de sărbători să îi calce pragul și în acest an.

Desemnat la ediția din 2025 „Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa”, în urma voturilor exprimate pe platforma European Best Destinations, Târgul de Crăciun de la Craiova va rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027.