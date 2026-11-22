O țintă aeriană a fost depistată duminică de sistemele de supraveghere ale Armatei României în apropiere de localitatea Vâlcove, la frontiera cu Ucraina. Două avioane F-18 și două elicoptere NH-90 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol.

În cursul zilei de duminică, 22 noiembrie, sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană la 30 de kilometri nord de localitatea Vâlcove.

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Două aeronave F-18 și două elicoptere NH-90 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona de nord a județului Tulcea, iar la ora 15.06 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Potrivit MApN, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta aeriană a încetat la 15.42.