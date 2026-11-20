Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, îndeamnă oamenii să voteze Târgul de Crăciun din oraș pentru titlul de „Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa”. Edilul a transmis că votul se desfășoară până pe 25 noiembrie și a subliniat că procedura din acest an include un pas suplimentar, esențial pentru înregistrarea opțiunii.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Lia Olguța Vasilescu le-a reamintit oamenilor că pot vota în fiecare zi pentru Craiova, astfel încât orașul să își păstreze titlul european.

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„Târgul de Crăciun din Craiova luptă pentru titlul de Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa! Până pe 25 noiembrie, putem vota zilnic pentru ca orașul nostru să își păstreze titlul de «Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa»”, a scris primarul Craiovei.

Cum se votează pentru Târgul de Crăciun din Craiova

Edilul Craiovei atrage atenția că procedura de vot din acest an este diferită față de cea din edițiile anterioare. Pentru ca votul să fie valid, utilizatorii trebuie să parcurgă toți pașii de pe platforma European Best Destinations.

„Atenție! Anul acesta, procedura de vot este diferită. Pentru ca votul să fie înregistrat, trebuie să parcurgeți toți pașii: 1. Accesați https://www.europeanbestdestinations.com/chris…/vote-2026/ sau scanați codul QR. 2. Selectați Craiova din listă. 3. Apăsați butonul „VOTE”. 4. FOARTE IMPORTANT: După „VOTE”, trebuie să apăsați și butonul „NEXT”, aflat în partea de jos a paginii. Altfel, votul nu este înregistrat!”.

În finalul mesajului, Lia Olguța Vasilescu îi îndeamnă pe craioveni și pe toți cei care susțin orașul să își exprime opțiunea în fiecare zi, până pe 25 noiembrie.

„Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa” în 2025

Târgul de Crăciun de la Craiova, cel mai mare din lume, întins pe 27 de hectare, și-a deschis porțile pe 13 noiembrie și îi așteaptă pe iubitorii atmosferei de sărbători să îi calce pragul și în acest an.

Desemnat la ediția din 2025 „Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa”, în urma voturilor exprimate pe platforma European Best Destinations, Târgul de Crăciun de la Craiova va rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027.