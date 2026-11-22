Paolo Bulgari, unul dintre reprezentanții celebrei familii de bijutieri italieni și omul care a contribuit la transformarea casei Bulgari într-un brand de lux cunoscut la nivel mondial, a murit la vârsta de 89 de ani. Decesul a fost anunțat de către familie și confirmat de compania Bulgari, scrie Reuters.

„Figura extraordinară a lui Paolo Bulgari, umanitatea sa profundă și talentul unui antreprenor care a iubit Italia și a fost ambasadorul ei în lume. Cel mai mare bijutier al timpurilor noastre a încetat din viață”, au transmis membrii familiei, potrivit publicației italiene Il Messaggero.

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Ceremonia funerară va avea loc luni, 23 noiembrie, de la ora 11:00, în Bazilica Santa Croce in Gerusalemme din Roma.

Cine a fost Paolo Bulgari și cum a ajuns în conducerea celebrei case de bijuterii

Născut la 8 octombrie 1937, Paolo Bulgari a fost al treilea fiu al lui Giorgio Bulgari și unul dintre reprezentanții celei de-a treia generații a familiei care a dezvoltat celebra casă de bijuterii.

Povestea afacerii a început cu Sotirio Bulgari, fondatorul companiei, iar fiii săi, Costantino și Giorgio, au contribuit la dezvoltarea și redefinirea identității acesteia. Ulterior, generația următoare a dus mai departe afacerea, transformând-o într-un nume asociat cu luxul și eleganța.

Paolo Bulgari a avut trei frați: Gianni, Nicola și Lia. Alături de fratele său Nicola, a devenit una dintre figurile importante ale companiei în perioada de expansiune internațională.

În 1987, după plecarea lui Gianni din conducerea afacerii, Nicola Bulgari a preluat funcția de președinte, în timp ce Paolo a devenit vicepreședinte. Francesco Trapani, un alt membru al familiei, a preluat conducerea executivă a grupului.

Extinderea internațională a brandului și vedetele care au purtat bijuteriile Bulgari

În perioada în care Paolo Bulgari a ocupat funcții de conducere, compania și-a extins activitatea dincolo de bijuterii. Portofoliul a fost completat cu ceasuri, accesorii, articole din piele și parfumuri.

Brandul și-a consolidat prezența internațională, după deschiderea unor magazine în orașe precum New York, Paris, Geneva și Monte Carlo.

Stilul Bulgari a devenit ușor de recunoscut prin folosirea pietrelor colorate, a aurului galben, a tăieturilor cabochon și a motivelor inspirate din antichitatea romană și greacă. Bijuteriile casei au atras numeroase personalități internaționale, printre care actrița Elizabeth Taylor și alte vedete de la Hollywood.

Tranzacția de aproximativ cinci miliarde de dolari

Un moment decisiv a venit în 2011, când familia Bulgari a cedat controlul companiei către grupul francez LVMH, într-o tranzacție evaluată la aproximativ cinci miliarde de dolari. Operațiunea a încheiat o perioadă de peste un secol de control familial asupra afacerii. Paolo Bulgari a descris ulterior decizia drept dureroasă, dar necesară pentru viitorul companiei și protejarea miilor de angajați.

Bernard Arnault, directorul general al LVMH, a transmis că Paolo a avut un rol esențial în succesul mărcii, păstrând spiritul italian și moștenirea romană ale casei de bijuterii.

Proiectele sociale în care s-a implicat Paolo Bulgari în ultimii ani

Dincolo de activitatea antreprenorială, Paolo Bulgari s-a implicat în ultimii ani și în proiecte sociale și educaționale.

În noiembrie 2019, a înființat Fundația Paolo Bulgari, prin intermediul căreia a susținut inițiative dedicate combaterii sărăciei educaționale și îmbunătățirii condițiilor de învățare în cartierele periferice ale Romei.