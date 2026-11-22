Paolo Bulgari, unul dintre reprezentanții celebrei familii de bijutieri italieni și omul care a contribuit la transformarea casei Bulgari într-un brand de lux cunoscut la nivel mondial, a murit la vârsta de 89 de ani. Decesul a fost anunțat de către familie și confirmat de compania Bulgari, scrie Reuters.
„Figura extraordinară a lui Paolo Bulgari, umanitatea sa profundă și talentul unui antreprenor care a iubit Italia și a fost ambasadorul ei în lume. Cel mai mare bijutier al timpurilor noastre a încetat din viață”, au transmis membrii familiei, potrivit publicației italiene Il Messaggero.
Ceremonia funerară va avea loc luni, 23 noiembrie, de la ora 11:00, în Bazilica Santa Croce in Gerusalemme din Roma.
Născut la 8 octombrie 1937, Paolo Bulgari a fost al treilea fiu al lui Giorgio Bulgari și unul dintre reprezentanții celei de-a treia generații a familiei care a dezvoltat celebra casă de bijuterii.
Povestea afacerii a început cu Sotirio Bulgari, fondatorul companiei, iar fiii săi, Costantino și Giorgio, au contribuit la dezvoltarea și redefinirea identității acesteia. Ulterior, generația următoare a dus mai departe afacerea, transformând-o într-un nume asociat cu luxul și eleganța.
Paolo Bulgari a avut trei frați: Gianni, Nicola și Lia. Alături de fratele său Nicola, a devenit una dintre figurile importante ale companiei în perioada de expansiune internațională.
În 1987, după plecarea lui Gianni din conducerea afacerii, Nicola Bulgari a preluat funcția de președinte, în timp ce Paolo a devenit vicepreședinte. Francesco Trapani, un alt membru al familiei, a preluat conducerea executivă a grupului.
În perioada în care Paolo Bulgari a ocupat funcții de conducere, compania și-a extins activitatea dincolo de bijuterii. Portofoliul a fost completat cu ceasuri, accesorii, articole din piele și parfumuri.
Brandul și-a consolidat prezența internațională, după deschiderea unor magazine în orașe precum New York, Paris, Geneva și Monte Carlo.
Stilul Bulgari a devenit ușor de recunoscut prin folosirea pietrelor colorate, a aurului galben, a tăieturilor cabochon și a motivelor inspirate din antichitatea romană și greacă. Bijuteriile casei au atras numeroase personalități internaționale, printre care actrița Elizabeth Taylor și alte vedete de la Hollywood.
Un moment decisiv a venit în 2011, când familia Bulgari a cedat controlul companiei către grupul francez LVMH, într-o tranzacție evaluată la aproximativ cinci miliarde de dolari. Operațiunea a încheiat o perioadă de peste un secol de control familial asupra afacerii. Paolo Bulgari a descris ulterior decizia drept dureroasă, dar necesară pentru viitorul companiei și protejarea miilor de angajați.
Bernard Arnault, directorul general al LVMH, a transmis că Paolo a avut un rol esențial în succesul mărcii, păstrând spiritul italian și moștenirea romană ale casei de bijuterii.
Dincolo de activitatea antreprenorială, Paolo Bulgari s-a implicat în ultimii ani și în proiecte sociale și educaționale.
În noiembrie 2019, a înființat Fundația Paolo Bulgari, prin intermediul căreia a susținut inițiative dedicate combaterii sărăciei educaționale și îmbunătățirii condițiilor de învățare în cartierele periferice ale Romei.