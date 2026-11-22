Shakira iubește din nou. Artista columbiană în vârstă de 49 de ani s-a întors la o veche iubire, după cum relatează presa spaniolă. Iată cine este bărbatul care a recucerit-o.

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Shakira și-ar fi reluat relația cu fostul ei iubit, Antonio de la Rúa. Cei doi au fost împreună în trecut, înainte ca ea să aibă o relație amoroasă cu fotbalistul Gerard Pique. Povestea de dragoste dintre vedeta columbiană și argentinianul Antonio de la Rua a durat aproape 10-11 ani.

Vestea a apărut în Spania prin intermediul emisiunii „Vamos a ver”, scrie La Opinion. O sursă care a fost martoră directă la interacțiunea dintre De la Rúa și Shakira a declarat:

„Sunt împreună – cu adevărat, oficial împreună”. Din relatările presei, se pare că această persoană nu i-a văzut doar de la distanță, ci a fost prezentă la o întâlnire de seară, unde a observat cum cei doi se îmbrățișau și se sărutau, lăsând clar de înțeles că legătura lor depășește simpla prietenie.

Shakira și Antonio de la Rua au fost împreună între anii 2000-2010

Amintim, cu această ocazie, că între anii 2000 și 2010, Shakira și Antonio de la Rua au trăit o poveste de dragoste care a captat atenția întregii lumi. Relația lor a fost o prezență constantă în presa internațională dedicată celebrităților, iar fanii cântăreței columbiene au putut urmări evoluția acesteia și prin intermediul muzicii sale. Shakira a scris mai multe piese pentru el, atât în ​​perioada în care au format un cuplu, cât și după încheierea relației lor.

Melodii precum „Día de enero”, „Que me quedes tú”, „Suerte” și „Lo que más” se numără printre piesele pe care ea le-a compus pentru el. De asemenea, tot lui i-a dedicat și piesa în limba engleză „Underneath Your Clothes”.

Deși este adevărat că a compus numeroase piese și pentru Gerard Piqué, realitatea este că, din perspectivă creativă, fanii „din vechea gardă” ai artistei columbiene au fost profund dezamăgiți de schimbarea stilului său liric în perioada în care a format un cuplu cu sportivul catalan.

Vestea că Shakira își reia relația cu De la Rúa ridică acum semne de întrebare cu privire la direcția pe care ar putea-o lua versurile cântecelor sale, în lumina acestei noi iubiri.