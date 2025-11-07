Apelul DISPERAT al familiei unui tânăr din Republica Moldova, dispărut în Italia: „Dacă știți ceva, vă rugăm să ne contactați”

Tudorică Vadim, un tânăr originar din localitatea Ștefan Vodă, Republica Moldova, a fost dat dispărut în Italia, după ce rudele și apropiații nu au mai reușit să ia legătura cu el, din 24 octombrie 2025, dată de la care telefonul său mobil este închis. Ultima dată ar fi fost văzut în orașul Brescia, informează newtv.md.

Astfel, rudele sale au lansat un apel public pentru sprijin, însoțit de fotografia tânărului, în speranța că cineva l-a văzut sau deține informații care ar putea contribui la găsirea sa.

„Ultima dată știm sigur că se afla în Brescia. De atunci, telefonul lui e închis și nu a mai dat niciun semn. Vă rugăm să vă uitați cu atenție la poză. Dacă știți absolut orice, chiar dacă pare un detaliu mic, vă rugăm să ne contactați la numerele: +39 353 341 9447, +373 768 33 167 (WhatsApp) sau +49 178 3641138”, se arată în mesajul distribuit pe rețelele de socializare.

Orice informație care poate ajuta la găsirea tânărului moldovean este importantă, iar familia acestuia solicită oamenilor să transmită imediat detaliile pe care le dețin la numerele indicate.