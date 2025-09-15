Aproape 4 milioane de PENSIONARI nu vor beneficia de creșterea veniturilor, în 2027. Care este motivul

Aproximativ 4 milioane de pensionari nu vor beneficia de creșterea pensiilor, în 2027, după ce Guvernul a decis să amâne actualizarea valorii punctului de referință (VPR).

Această măsură, explicată prin constrângerile bugetare și recomandările Fondului Monetar Internațional (FMI), înseamnă, de fapt, o scădere semnificativă a puterii de cumpărare, chiar dacă veniturile nu se micșorează „pe hârtie”.

Așadar, 4 milioane de vârstnici vor primi cu 600 de lei mai puțin pentru coșul de cumpărături, în doar câteva luni. Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii, Florin Manole, care a confirmat că indexarea pensiilor nu va avea loc la 1 ianuarie 2026, ci va fi amânată până în 2027.

Decizia marchează o schimbare importantă față de legislația în vigoare, care prevedea ajustarea automată a pensiilor în funcție de inflație și salariul mediu brut.

Decizia vine la scurt timp după vizita FMI la București, experții Fondului explicând clar că România trebuie să reducă deficitul bugetar și să tempereze cheltuielile publice, inclusiv în domeniul pensiilor și salariilor.

Potrivit FMI, deficitul ridicat și presiunile inflaționiste pot destabiliza economia, iar cheltuielile necontrolate cu pensiile ar putea împinge țara într-o criză financiară.

Avocatul Gabriel Biriș, unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în fiscalitate, a explicat pentru Fanatik cum vor resimți pensionarii efectele deciziei: „Pe înțelesul tuturor, nu le scade nimeni pensiile concret, însă vor resimți impactul neaplicării indexărilor. Adică, sumele noastre sunt mâncate de inflație. Pensionarii deja trăiesc cu frică să nu le scadă pensiile. Legile au fost prost scrise, pentru că, până la urmă, valoarea pensiilor nu ar trebui să depindă de inflație, ar trebui să depindă de cât se încasează, ca și contribuții de asigurări”.

În România există aproape 4,6 milioane de pensionari, iar aproximativ 4 milioane dintre aceștia vor fi loviți direct de amânarea indexării. În prezent, pensia medie în sistemul public este în prezent de 2.700 de lei (aproximativ 540 de euro). În lipsa ajustării, specialiștii estimează că puterea de cumpărare va scădea cu 20% până în 2027.

În 2025, statul român cheltuiește 155 de miliarde de lei pentru pensii, dintre care 35 de miliarde reprezintă subvenții de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului.

În plus, există 14 miliarde de lei pentru pensiile speciale, ceea ce ridică nota totală la peste 169 de miliarde de lei. Deficitul este masiv: 3 din 10 lei plătiți pentru pensii sunt bani împrumutați.

„Ca să mă fac înțeles mai bine. Astăzi, din 155 de miliarde de cheltuieli cu pensiile, 23% sunt subvenții, 22,9%. Asta înseamnă că 35 de miliarde de lei sunt transferate de la bugetul de stat la bugetul de pensii pentru acoperirea deficitului. În plus, pe lângă cele 155 de miliarde de lei, mai sunt încă 14 miliarde cheltuieli cu pensiile speciale, care sunt în bugetul ministerelor. Per total, în 2025, statul român, adică noi toți, cheltuim cu pensiile cu 50 de miliarde mai mult decât încasăm contribuții. Vorbim de un deficit de 30%. Practic, din fiecare 10 lei plătiți pentru pensii și pensii speciale, 3 lei sunt de la buget, adică sunt împrumutați”, a mai spus Gabriel Biriș.

Conform legii, pensiile ar fi trebuit să crească în 2027 cu aproximativ 12%, ținând cont de inflația de 10% estimată pentru 2025 și de creșterea salariului mediu brut. Această majorare ar fi adus în medie 320 de lei în plus pentru fiecare pensie.

Însă, efortul bugetar ar fi fost uriaș: 4.000.000 pensii×60 €×12 luni= 2,9 miliarde euro.

Avertismentul economiștilor

Economiștii avertizează că promisiunile populiste de creștere a pensiilor nu fac decât să alimenteze confuzia și să producă false așteptări.