A murit Ioan Iercan. Jurnalistul arădean avea 80 de ani

A murit Ioan Iercan. Comunitatea din Arad este în doliu după moartea jurnalistului și publicistului, una din cele mai importante voci ale presei locale.

A murit Ioan Iercan. Avea 80 de ani

Jurnalistul a murit la 80 de ani, după o perioadă lungă de suferință, scrie bzi.ro.

De-a lungul carierei sale, Ioan Iercan a fost apreciat pentru profesionalismul, spiritul analitic și devotamentul față de gazetărie.

Ioan Iercan s-a stins luni, 18 mai 2026, după o perioadă grea, marcată de probleme de sănătate.

De-a lungul carierei sale, jurnalistul arădean s-a remarcat printr-un stil direct, argumentat și imparțial.

Cine a fost Ioan Iercan

Ioan Iercan s-a născut în 1946, în localitatea Răpsig, din județul Arad.

A absolvit Facultatea de Filologie din cadrul Universității din Timișoara, unde ulterior a activat și ca profesor.

În cadrul universității, acesta a predat limba română studenților străini.

După experiența din educație, Ioan Iercan a trecut la presă, în 1990. A colaborat la început cu „Adevărul de Arad”, unde a publicat numeroase articole și analize.

Ulterior, a ocupat funcția de redactor și pe cea de șef al Secției Politic.

În intervalul 1990-2007, Ioan Iercan a semnat editoriale, comentarii și materiale jurnalistice în numeroase publicații locale de renume, precum „Observator Arădean” și „Gladul Aradului”.

A colaborat și cu o televiziune

Nu s-a limitat însă doar la presă scrisă, ci a colaborat și cu postul local Info TV.

A rămas activ chiar și după pensionare și a continuat să scrie articole și opinii despre viața publică și politică.

Printre cei care i-au adus un omagiu lui Ioan Iercan a fost și europarlamentarul Gheorghe Falcă.

Acesta a evidențiat contribuția jurnalistului la presa arădeană și a apreciat calitățile sale umane și profesionale.

Falcă a subliniat că Ioan Iercan a fost un intelectual remarcabil, respectat pentru opiniile ferme, valorile creștine și conservatoare și umorul său fin.

