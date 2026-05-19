Doru Bușcu susține transparentizarea banilor ONG-urilor, printr-o analiză publicată în Cațavencii. Jurnalistul cere ca toate asociațiile și fundațiile să își arate sursele de venit, după ce Senatul a votat legea care obligă declararea veniturilor.

Bușcu arată că multe canale de influență, cum sunt unele publicații sau influenceri, primesc donații anonime prin intermediul unor ONG-uri paravan.

„Dacă luăm cazul finanțărilor venite din zona războiului hibrid, a operațiunilor rusești de dezinformare, propagandă și amestec în jocul intern de putere. Tot da e și în cazul unor finanțări securiste a canalelor de influență – adică media, think-tank-uri, vlogger-i, influencer-i – de care pute spațiul public. (…) Ziariștii, analiștii, experții își mută salariile în ONG și operează oficial pe SRL, scutind firma de cheltuielile de bază.”

Interesele externe și exemplul Europa Liberă

Jurnalistul explică faptul că și banii veniți din străinătate sub formă de granturi sau burse cer ceva în schimb, cum ar fi sprijin pentru afaceri sau contracte militare.

„Un exemplu greu de încadrat: prestigiosul canal-cult al democrației, Europa Liberă, un non-profit american, finanțat direct de Congresul SUA, care și-a închis biroul în România în martie 2026. Dar înainte de a se închide biroul, jurnaliștii lui se arătau uneori intrigați, în mod comic, de faptul că partidele din România finanțau canale de presă din România, în timp ce ei înșiși, jurnaliștii Europei Libere, erau finanțați de partidele politice din SUA.”

Bușcu: „Nici ONG-urile și nici politicienii nu iubesc transparența patrimonială”

Totuși, Bușcu critică politicienii pentru că obligă societatea civilă să fie transparentă, în timp ce ei își ascund propriile averi.

„Și am ajuns, iată, acolo unde hoțul strigă hoții. Căci AUR, PSD și PNL vor să se facă publice finanțările non-profit, în timp ce averile lor și ale tuturor politicienilor aflați în funcții publice sunt trecute la secret.”

Pentru a rezolva problema, jurnalistul cere ca regulile să fie egale pentru toată lumea.

„Ca să nu existe comparații, totul trebuie pus la vedere. Da, ONG-urile să-și arate sursa banilor. La fel cum banda nerușinată de politicieni, magistrați, funcționari publici, primari, consilieri, angajați în instituțiile de control, supraveghere și reglementare, șefi ai BNR și ai companiilor de stat, care au primit permisiunea să-și ascundă prada, trebuie expusă pînă la ultimul leu.”

Senatul a votat ieri legea care obligă declararea veniturilor

Reacția lui Doru Bușcu vine după ce Senatul a adoptat proiectul de lege propus de AUR cu 75 de voturi „pentru”, 32 „împotrivă” și 4 „abțineri”. Deși PNL a susținut inițial proiectul în comisii, la votul final parlamentarii liberali din sală s-au răzgândit.

Conform proiectului de lege, în Ordonanța de Guvern 26/2000, care reglementează activitatea asociațiilor și fundațiilor, se introduce un articol nou, care prevede că aceste forme asociative sunt obligate să depună la Fisc declarații anuale „cu privire la toate veniturile şi sursele de finanțare ale acestora din anul anterior, indiferent de provenienţa lor, cu precizarea tuturor elementelor de identificare ale persoanelor fizice – pentru sume mai mari de 5.000 de lei, și juridice”.

