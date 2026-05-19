Patrick André de Hillerin revine cu noi argumente în favoarea transparentizării finanțării ONG-urilor și dă exemplu de manipulare și intoxicare pe temă, Georgia. Unde ONG-urile au pus presiune, ca în România, să nu treacă legea

Patrick André de Hillerin revine cu noi argumente în favoarea transparentizării finanțării organizațiilor non-guvernamentale și dă exemplu de manipulare și inintoxicare pe tema, Georgia, unde, spune el, ONG-urile au pus presiune, ca în România, să nu treacă legea.

„În Georgia s-a dat o lege pentru transparentizarea finanțărilor ONG-urilor. Au ieșit în stradă ONG-urile, s-a urlat că este prigoană, limitarea libertății de expresie, legislație de inspirație rusească, putinism. Inclusiv Ambasada SUA la Tbilisi a orăcăit în acest sens”, notează Patrick André de Hillerin pe Facebook.

Jurnalistul susține că inițiatorii legii din Georgia ar fi demonstrat ulterior că actul normativ era inspirat din legislația americană FARA (Foreign Agents Registration Act), adoptată în SUA în anul 1938. „Ce să vezi, mai era puțin și ni se spunea că Părinții Fondatori ai Americii erau putiniști”, continuă el.

Cine îi finanțează pe apostolii societății civile?

El subliniază că problema nu ar fi faptul că statul cunoaște deja sursele de finanțare ale ONG-urilor, ci lipsa transparenței privind proviniența fondurilor.

„Băi, statul știe cine finanțează ONG-urile, că trebuie raportate toate finanțările la ANAF. Toate, chiar și cele mici.

Ideea nu e să afle statul, ci să fie transparență, să afle toți cetățenii cine îi finanțează pe apostolii societății civile. Aici e problema, nu?

Că devine mai greu să pretinzi că ești apolitic atunci când iei găleți cu bani de la Konrad Adenauer Stiftung, fundația CDU-ului german, adică încasezi de la PPE. Și devine la fel de greu să mai pretinzi că ești imparțial atunci când o sprijini pe Maia Sandu fiind finanțat de guvernul PAS de la Chișinău”, conchide el.

