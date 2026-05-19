Plata parcării la Aeroportul „Henri Coandă” se poate face și online. Iată ce variante au călătorii

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) anunță că pune la dispoziția pasagerilor o nouă facilitate pentru plata parcării la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București, prin intermediul platformei online dedicate: parcare.cnab.ro.
Potrivit CNAB, accesând platforma online, utilizatorii își pot crea rapid un cont cu adresa de e-mail și numărul de telefon mobil, „având astfel posibilitatea de a achita imediat tichetul de parcare, într-un mod simplu și eficient”.
Pasagerii care utilizează parcarea aeroportului pot achita tariful de parcare optând pentru una dintre următoarele metode:
„Compania Națională Aeroporturi București face încă un pas important în creșterea calității serviciilor oferite pasagerilor din Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București: plata online a parcării. Implementarea acestei soluții digitale are ca obiectiv îmbunătățirea experienței pasagerilor și reducerea timpului necesar efectuării plăților în incinta aeroportului”, a precizat Directorul General CNAB, Bogdan Mîndrescu.
Aeroportul „Henri Coandă” dispune în prezent de 1.571 de locuri de parcare. Până la finalul anului, se va pune în folosință o nouă parcare, care va pune la dispoziția pasagerilor 1.019 locuri. De asemenea, luna aceasta a fost lansată licitația pentru o nouă parcare, cu 795 de locuri pentru staționare pe termen lung.