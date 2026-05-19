Mugur Isărescu: Nu poate fi vorba despre scăderi de TVA sau alte taxe, în următoarea perioadă, dar nici nu avem nevoie de noi creşteri de taxe
Mugur Isărescu avertizează că România nu are spațiu pentru măsuri fiscale relaxate, dar nici pentru introducerea de taxe noi. Guvernatorul BNR a subliniat necesitatea continuării corecției bugetare și riscul unei reacții negative din partea piețelor financiare.

Șeful BNR: ”Nu cred că avem nevoie de mai multe taxe”

Isărescu a transmis marți un mesaj ferm privind direcția economică a țării, afirmând că România nu are nevoie de noi taxe, însă trebuie să continue măsurile de corecție fiscală și să evite reducerile de impozite sau noi stimulente populiste.

Șeful BNR a subliniat că orice abatere de la disciplina bugetară ar putea fi sancționată de piețele financiare, într-un context economic deja sensibil.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflației, pe fondul discuțiilor politice privind posibile reduceri de TVA, majorări de pensii și alte ajustări fiscale odată cu formarea noului Guvern.

„Nu, noi taxe nu cred că avem nevoie de mai multe taxe. Continuarea a ceea ce este în prezent, în domeniul fiscal. Și nu este chiar bine pentru Banca Centrală, dar pot să spun asta și datorită poziției pe care am avut-o de fost premier. Și atunci s-a făcut o ajustare. Deci noi taxe, nu”, a afirmat Isărescu.

Șeful BNR a menționat însă că țara nu își permite nici reduceri de taxe, relaxări fiscale, reducerea TVA sau indexarea pensiilor. 

Continuarea nivelului actual, dar reduceri de impozite sub nicio formă, până când nu ne atingem obiectivele. Și asta, în primul rând, ar crea o mare problemă de credibilitate. Nu ne permitem reducerea TVA-ului și nici indexarea pensiilor. Sub nicio formă”, a declarat guvernatorul BNR.

Isărescu: ”Mai ușor e să tai cheltuieli de investiții”

Isărescu a explicat că structura cheltuielilor publice reprzintă adevărata vulnerabilitate a României.

Aceste cheltuieli bugetare rigide, fixe, sunt aproape 100% din încasări”, a spus Isărescu, referindu-se la pensii, salarii bugetare și plata dobânzilor.

Guvernatorul a punctat că acestea sunt cheltuieli foarte greu de redus: „Pensii, salariile bugetarilor, rata dobânzilor și a datoriei externe – aici nu ai cum să umbli la ele. Știți ce se sacrifică prima dată? Investițiile, bineînțeles”, a afirmat el.

Șeful BNR a subliniat că este mult mai dificil să reduci cheltuieli legate de salarii sau pensii: „Mai ușor e să tai cheltuieli de investiții. Că acolo se plâng, se plătesc penalizări, dar în sfârșit nu se mai face autostrada”, a spus guvernatorul BNR.

