Comisia Europeană, după ce Trump a anunțat tarife de 25% pentru mașinile din UE: „Această măsură demonstrează cât de neserioasă este partea americană”

Comisia Europeană a reacționat la decizia președintelui american Donald Trump de a majora tarifele vamale la 25% pentru automobilele și camioanele importate din Uniunea Europeană (UE), acuzând blocul comunitar că nu respectă un acordul comercial convenit, potrivit Mediafax.

Astfel, Comisia Europeană a anunțat că „își va păstra opțiunile deschise”, în timp ce UE analizează măsura luată de Donald Trump.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, citat de POLITICO, a declarat că UE pune în aplicare acordul de la Turnberry „în conformitate cu practica legislativă standard, ținând administrația SUA pe deplin informată pe tot parcursul procesului”.

„Comportamentul președintelui Trump este inacceptabil”

„Comportamentul președintelui Trump este inacceptabil. Această ultimă măsură demonstrează cât de neserioasă este partea americană. Am asistat deja la astfel de atacuri arbitrare din partea SUA în cazul Groenlandei; acesta nu este modul în care trebuie tratați partenerii apropiați. Acum nu putem decât să răspundem cu maximă claritate și fermitate, bazându-ne pe puterea poziției noastre”, a declarat, pentru Reuters, după anunțul lui Trump, Bernd Lange, președintele Comisiei pentru comerț internațional a Parlamentului European.

Președintele american Donald Trump a anunțat, vineri seara, prin intermediul unei postări pe rețeaua Truth Social, că va majora tariful pentru autoturisme și camioane la 25%, pentru că UE „nu respectă” acordul comercial încheiat între cele două părți vara trecută.

El a precizat, totuși, că măsura nu se va aplica producătorilor care își fabrică vehiculele pe teritoriul american.

„Este pe deplin înțeles și agreat că, dacă produc mașini și camioane în fabrici din SUA, nu va exista niciun tarif”, a transmis președintele american.

