Accident rutier cu victime în Pașcani, după ciocnirea a două autoturisme. Momentul impactului, surprins de camerele de supraveghere

Un accident rutier a avut loc în Pașcani, la data de 1 mai, în jurul orei 23:00, după ce două mașini s-au ciocnit într-o intersecție. În urma impactului, două persoane au fost transportate, de urgență la spital.

Incidentul a avut loc în jurul orei 23:00, pe strada Grădiniței din Pașcani, la intersecția cu strada Crinilor. Camerele de supraveghere din zonă au surprins momentul impactului.

Din primele informații, șoferul unui BMW, care circula pe strada Crinilor, nu a acordat prioritate unui alt conducător auto care se deplasa pe strada Grădiniței.

În urma impactului, cele două autoturisme au suferit avarii. Două tinere de 19 ani, una din Pașcani și cealaltă din Valea Seacă, au ajuns în Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Pașcani. Potrivit medicului Delia Molocea-Bocovanu, purtător de cuvânt al unității medicale, cele două prezentau contuzii minore.

După investigațiile de specialitate, au fost externate și au plecat la domiciliu.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Pașcani efectuează cercetări pentru a stabili modul în care s-a produs accidentul rutier.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului: