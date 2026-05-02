Donald Tusk avertizează că NATO este în pragul dezintegrării: „Trebuie să facem ce e necesar pentru a inversa această tendinţă dezastruoasă”

Premierul Poloniei, Donald Tusk, şi-a exprimat sâmbătă opinia cu privire la starea NATO, în contextul în care Europa se confruntă cu decizia Statelor Unite de a retrage 5.000 de soldaţi din Germania, ca urmare a dezacordurilor legate de războiul cu Iranul, relatează.

„Cea mai mare ameninţare la adresa comunităţii transatlantice nu o reprezintă duşmanii săi externi, ci dezintegrarea alianţei noastre. Trebuie să facem cu toţii tot ce este necesar pentru a inversa această tendinţă dezastruoasă”, a scris Tusk într-o postare pe reţeaua de socializare X.

Polonia are graniţă cu Rusia şi Belarus şi se bazează pe sprijinul SUA şi al NATO pentru a-şi asigura protecţia.

Ca răspuns la ameninţarea din partea Rusiei, ţara a devenit cea mai mare cheltuitoare pentru apărare din UE ca procent din PIB şi, potrivit datelor NATO, a avut cea mai mare armată anul trecut.

