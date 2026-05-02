Moment istoric în Parlamentul ungar. Peter Magyar anunță că imnul secuiesc, cel al UE și al romilor vor răsuna la ceremonia de învestire

Prim-ministrul ales al Ungariei, Magyar Péter, a anunțat că pentru prima dată în istoria Parlamentului de la Budapesta, la ceremonia de învestire va răsuna imnul național, imnul secuiesc, cel al Uniunii Europene și cel al comunității rome. Inițiativa marchează o schimbare majoră în ceea ce privește abordarea politică, transmite publicația telex.hu.

„După depunerea jurământului meu ca prim-ministru, vor fi interpretate Imnul național, imnul secuiesc și imnul european.

Apoi, sub conducerea lui Nébl Zsolt și în interpretarea tinerilor tamburași din Sükösd, va răsuna cântecul intitulat «Zöld az erdő, zöld a hegy is» (Verde-i pădurea, verde-i muntele), considerat de mulți imnul romilor, precum și «Tavaszi szél vizet áraszt» (Vântul de primăvară inundă apele)”, a anunțat Péter Magyar pe pagina sa de Facebook.

Ceremonia de învestire, transmisă în direct în Piața Kossuth, pe ecrane gigantice

Postarea lui Magyar a dezvăluit, de asemenea, că ceremonia de învestire a noului guvern va începe la ora 10:00 pe 9 mai. Magyar va depune jurământul și va susține jurământul de învestire la orele după-amiezii. Ulterior, va avea loc o „sărbătoare a schimbării de regim” în Piața Kossuth, în timpul căreia Magyar va rosti un discurs după ridicarea ceremonială a drapelului.

Conform planurilor, sesiunea inaugurală a Adunării Naționale va fi transmisă pe ecrane gigantice între orele 10:00 și 00:00 în Piața Kossuth.

Centrul de Presă al Romilor a relatat anterior că imnul rom va fi interpretat de corul de copii din Sükösd la sesiunea inaugurală a Adunării Naționale din 9 mai.

Aceștia au amintit că Péter Magyar a vizitat grupul de copii al Ansamblului Sugó Tambura din Sükösd în noiembrie anul trecut și a promis atunci că grupul condus de Zsolt Nébl va fi invitat în Parlament.

Premieră istorică în Parlamentul ungar

În sesiunile parlamentare anterioare, nu au fost intonate nici imnul secuiesc, nici imnul romani, nici imnul UE. O altă noutate va fi revenirea drapelului Uniunii Europene pe fațada Parlamentului după mai bine de un deceniu.

