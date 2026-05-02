Adrian Câciu: „De marți, Pîslaru e șomer! O ia și pe Oana Gheorghiu cu el! E mai bine așa! Au pierdut destui bani pentru România!”

Adrian Câciu

Adrian Câciu, fost ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene în guvernul Ciolacu, l-a acuzat de incompetență pe ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, spunând despre acesta că încearcă să își ascundă propriile eșecuri, dând vina pe foștii guvernanți.

Dragoș Pîslaru, ministrul fondurilor europene

Câciu a respins acuzațiile potrivit cărora el ar fi responsabil pentru problemele legate de cererea de plată nr. 3 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), subliniind că nu mai ocupă o funcție ministerială de peste un an. De asemenea, el a precizat că – la predarea mandatului – jalonul privind pensiile magistraților fusese deja îndeplinit.

„Ciolacu nu mai este prim-ministru de fix un an! Din 5 mai 2025! Câciu nu mai e ministru la fonduri europene din 23 decembrie 2024. Câciu lăsase jalonul privind pensiile de serviciu îndeplinit, validat de Comisia Europeană. România urma să încaseze 231 milioane euro aferente jalonului 215”, a scris Adrian Câciu pe Facebook.

Fostul minitru l-a numit pe Pîslaru „obraznic” și „incompetent”, acuzându-l că a pierdut miliarde din fondurile europene alocate României prin PNRR.

«Incompetentul obraznic de astăzi a reușit să piardă 65 milioane de euro din acest jalon! De fapt, Pîslaru a pierdut în jur de 7,4 miliarde euro din PNRR. Cu tupeu, ne spune că, de fapt, România a câștigat restul de bani. Păi banii aceia îi avea deja alocați! Și acum, după ce a pierdut bani din Cererea de Plata 3, ne spune ca „a recuperat” 350 milioane euro. Pislaru e nem-tudom, PSD e de vina. Marketingul eșecului! Sau cum să fii penibil și să mai și semnalizezi! După Câciu, la fonduri europene, a fost Boloș până în iunie 2025 și apoi Pîslaru, din iunie 2025 până în prezent. L-am avertizat public pe Pîslaru că pierde banii din Cererea de Plată 3. M-a făcut nepriceput!», se mai arată în mesajul fostului ministru.

În contextul moțiunii de cenzură, Câciu a transmis următorul mesaj: „De marți, Pîslaru e șomer! O ia și pe Oana Gheorghiu cu el! E mai bine așa! Au pierdut destui bani pentru România!”.

