MApN explică de ce avem nevoie de SAFE: „Dacă acest program este realizat cu succes, Armata României va arăta cu totul diferit în doar câţiva ani”

Reprezentanţii  Ministerului Apărării Naționale (MApN) din țara noastră au venit cu noi precizări legate de SAFE. Astfel, într-o postare pe pagina de Facebook a ministerului, se arată că acest program reprezintă „o şansă de a recupera din decalaje” şi de a dota România cu „sisteme eficiente de luptă”.

„Dacă acest program este realizat cu succes, Armata României va arăta cu totul diferit în doar câţiva ani. Avem nevoie de SAFE. Noi toţi!”, afirmă sursa citată.

Potrivit MApN, 8 din cele 15 mari proiecte din programul SAFE, aprobate de Parlament, sunt dedicate sistemelor antidronă şi radarelor de ultimă generaţie, în contextul în care una din cele mai mari provocări pe front şi la graniţele ţării noastre este „ameninţarea dronelor”.

„SAFE este un răspuns strategic al Uniunii Europene pentru întărirea apărării întregului continent. Ministerul Apărării Naţionale are în derulare 21 de proiecte de înzestrare cu tehnică modernă, care pot fi implementate până în 2030. Una din cele mai mari provocări pe care o vedem zilnic pe front şi la graniţele noastre este ameninţarea dronelor. Programul SAFE reprezintă o şansă de a recupera din decalaje si de a ne dota cu sisteme eficiente de luptă.

Investim în sisteme capabile să detecteze, să bruieze şi să neutralizeze dronele care încalcă spaţiul aerian naţional. Vorbim despre tehnologie care protejează cetăţenii. Ce câştigăm prin acest program? Viteză – achiziţii comune mai rapide alături de aliaţii noştri; tehnologie – acces facil la tehnică modernă, arme de asalt, nave de patrulare, elicoptere, radare, maşini de luptă şi rachete. Avem nevoie de capabilităţi care să descurajeze, pentru armată, pentru militari, pentru cei care apără ţara”, afirmă un reprezentant MApN într-un mesaj video postat pe pagina de Facebook a ministerului.

Aceeaşi sursă menţionează că programul SAFE reprezintă o şansă de a recupera decalaje şi de a dota România cu sisteme eficiente de luptă.

