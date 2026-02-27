Arhimandritul Metodie, prins beat la volan, a fost condamnat definitiv. „A sfidat autoritatea statului”

Starețul mănăstirii Hlincea va fi un timp pieton. Condamnat în 2025, cu suspendare, pentru refuzul prelevării de probe biologice, ierarhul a cerut instanței de control judiciar amânarea aplicării pedepsei, pentru a conduce în continuare.

Starețul a justificat că este la prima abatere și că este o persoană „blândă”, scrie Ziarul de Iași. Judecătorii au motivat însă că acesta a sfidat autoritatea statului și a refuzat să-și asume responsabilitatea, după ce a condus beat turtă.

Arhimandritul Metodie, pe numele său de mireal Mihai Oprică, consumase pe 7 octombrie 2023 un litru de vin roșul de țară, după cum avea să declare chiar el.

După-masă, fața bisericească s-a urcat la volan, pentru a merge la Mitropolie. La 15.45, a virat stânga pe Cuza Vodă, venind de pe IC Brătianu, deși manevra este interzisă.

În fața unui magazin, preotul a lovit două delimitatoare sferice din beton, și-a rupt o roată și mașina s-a oprit.

Doi polițiști locali au auzit bufnitura și au venit la fața locului. Preotul a fost legitimat și testat cu aparatul Drager, acesta indicând o alcoolemie a alcoolului de 0,99‰ în aerul expirat. Oprică a refuzat să accepte prelevarea de probe biologice: pentru a nu apărea în public într-o postură neadecvată pentru un cleric.

Ce a decis instanța în cazul Arhimandritului Metodie

