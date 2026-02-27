Prima pagină » Știri externe » Trump l-a desființat pe Robert De Niro, după ce starul de la Hollywood i-a îndemnat pe americani să-i „reziste”: „Un bolnav cu mintea tulburată”

Trump l-a desființat pe Robert De Niro, după ce starul de la Hollywood i-a îndemnat pe americani să-i „reziste": „Un bolnav cu mintea tulburată"

Mihai Tănase
27 feb. 2026, 09:20, Știri externe
Trump l-a desființat pe Robert De Niro, după ce starul de la Hollywood i-a îndemnat pe americani să-i „reziste”: „Un bolnav cu mintea tulburată”
Actorul Robert De Niro

Președintele Donald Trump lansează un atac violent la adresa actorului Robert De Niro, după ce acesta a cerut „alungarea” administrației Trump, acuzându-l de declarații „criminale” și de o obsesie anti-Trump.

Președintele Donald Trump l-a atacat dur miercuri pe actorul Robert De Niro, pe care l-a catalogat drept „un bolnav cu mintea tulburată”, într-o postare publicată pe platforma sa, Truth Social. Reacția vine după ce actorul a cerut public „alungarea” administrației Trump pentru „salvarea” Statelor Unite, scrie The Guardian.com.

„Robert De Niro, care suferă de nevroza anti-Trump, este un alt bolnav, un nebun cu, cred eu, un IQ extrem de scăzut, care nu are absolut nicio idee despre ceea ce face sau spune, o parte din care este pur și simplu CRIMINALÃ!”, a scris Donald Trump pe rețeaua sa de socializare.

În aceeași postare, președintele american a lansat atacuri vehemente și la adresa deputatelor democrate Ilhan Omar și Rashida Tlaib.

„Vestea bună este că America este acum mai mare, mai bună, mai bogată și mai puternică ca niciodată, iar asta îi înnebunește complet”, a mai afirmat Trump.

Ilhan Omar se află de mai mult timp în vizorul atacurilor personale ale lui Donald Trump.

Ultima confruntare dintre cei Trump și Ilhan Omar a avut loc chiar în timpul discursului despre Starea Națiunii. Democrața Ilhan Omar l-a acuzat direct pe șeful de la Casa Albă că politicile sale anti-imigrație au dus la moartea unor cetățeni americani, făcând referire la crimele comise de agenții ICE în statul Minnesota în timpul „vânătorii” de imigranți.

De asemenea, la finalul lunii ianuarie, aceasta a fost agresată de un bărbat înarmat cu o seringă plină cu lichid, în timpul unei reuniuni publice, incident care a stârnit reacții puternice pe scena politică americană.

Robert De Niro: Trump e nebun. E pe cale să ne distrugă țara

Reacția violentă a lui Trump a survenit după un interviu acordat de Robert De Niro podcastului „The Best People”.

Actorul, în vârstă de 82 de ani, i-a îndemnat pe americani să „reziste” administrației Trump.

„Ceea ce este în joc este țara noastră, iar Trump este pe cale să o distrugă. Cine știe care sunt motivele lui, dar este nesănătos la cap. Trebuie să salvăm țara”, a declarat De Niro.

Anul trecut, în luna mai, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Cannes, actorul cunoscut pentru rolurile din „Taxi Driver”, „Raging Bull” și „Goodfellas” a făcut un apel la „apărarea democrației” în fața unui președinte american pe care l-a descris drept „incult”.

