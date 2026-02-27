Ion Cristoiu: „În cazul de față nu e vorba că nu avem contacte să îl îmbunăm pe Trump. Noi nu am avut informații despre părerea americanilor”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre modul în care președintele Nicușor Dan a fost primit în SUA și a criticat lipsa de informare a acestuia în raport cu partenerul strategic, învinovățind serviciile de informații pentru această carență. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu este de părere că președintele Dan a plecat la Washington fără să fie pregătit pentru o anumită ostilitate din partea administrației Trump, și spune gazetarul, acest fapt s-ar fi datorat lipsei de informații neoficiale care ar fi trebuit furnizate de către servicii. Cristoiu face o paralelă cu modul în care, în perioada comunismului, ambasadorii reușeau să furnizeze informații de culise, lucru care, spune el, lipsește administrației actuale.