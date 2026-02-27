Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „În cazul de față nu e vorba că nu avem contacte să îl îmbunăm pe Trump. Noi nu am avut informații despre părerea americanilor”

Malina Maria Fulga
27 feb. 2026, 10:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre modul în care președintele Nicușor Dan a fost primit în SUA și a criticat lipsa de informare a acestuia în raport cu partenerul strategic, învinovățind serviciile de informații pentru această carență. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu este de părere că președintele Dan a plecat la Washington fără să fie pregătit pentru o anumită ostilitate din partea administrației Trump, și spune gazetarul, acest fapt s-ar fi datorat lipsei de informații neoficiale care ar fi trebuit furnizate de către servicii. Cristoiu face o paralelă cu modul în care, în perioada comunismului, ambasadorii reușeau să furnizeze informații de culise, lucru care, spune el, lipsește administrației actuale.

„În cazul de față, nu e vorba de faptul că noi nu am avut contacte ca să îl îmbunăm pe Trump. Problema e că noi nu am avut contacte de informații. Unde sunt serviciile, care să-ți spună? Uite, îți dau un exemplu, Ceaușescu era foarte preocupat atunci să afle părerea americanilor. Ambasadorul nostru în America are niște rapoarte uluitoare în care, apropo de relație, spune: «N-am reușit oficial, dar am stat de vorbă neoficial». Și acela i-a zis: «S-a terminat…». Adică i-a spus părerea. Dacă Muraru avea contacte neoficiale, îi spunea: «Domnule președinte, e supărat, evită-l!».”

